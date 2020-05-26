Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Тело 74-летнего отставника обнаружили в ночь на 26 мая в его квартире на Космодамианской набережной.
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с чего всё началось

В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ

Известный ветеран спецслужб, генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Как стало известно «МК», 74-летнего отставника нашли в ночь на вторник в его квартире на Космодамианской набережной. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.
Московский Комсомолец03:50

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СМИ: в Москве нашли мертвым генерала ФСБ

РИА Новости07:10

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Газета.Ru05:58

СМИ: Генерал-майора ФСБ нашли мертвым в квартире на Космодамианской набережной

Вечерняя Москва04:42

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

Lenta.ru04:43

РЕН ТВ сообщил о смерти генерал-майора ФСБ в Москве

Известия04:21

Генерал-майор ФСБ найден мертвым в центре Москвы

РЕН ТВ03:55

В центре Москвы найден мертвым генерал-майор ФСБ

Московский Комсомолец03:50
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Армия и оружие

Начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»

Военное дело 02:07
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Авто

Volkswagen назвал цены на новую Jetta в России

Российские дилеры Volkswagen начали продавать седан Jetta нового поколения.
Тарантас Ньюс 05:28
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Политика

Кремль не считает поправки в Конституцию устаревшими

Глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что пока возможность электронного голосования по Конституции не рассматривается в регионах, кроме Москвы.
Коммерсантъ 06:53
Наука

Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

Lenta.ru вчера в 19:28
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Происшествия

С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона

Коммерсантъ 06:31
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Наука

Еще один способ передачи коронавируса подтвержден

Похожий способ заражения уже выявлялся при распространении в 2003 году атипичной пневмонии в Гонконге.
ToDay News Ufa 03:35
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Здоровье

В Башкирии коронавирусом заболели более 300 медработников

На брифинге по коронавирусу 26 мая министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о заболевших COVID-19 медиков.
Телеканал UTV 06:41
Происшествия

Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 06:42
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Футбол

Губочан в эфире «Матч ТВ» поздравил «Зенит» с днем рождения

Матч ТВ вчера в 13:23
Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
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Космос

Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной

В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 вчера в 11:00
Киберспорт

Valve представила боевой пропуск десятого The International по Dota 2

Valve объявила о начале продаж боевого пропуска десятого The International по Dota 2. Стоимость варьируется в зависимости от начального уровня: 755 рублей (1-й уровень), 2215 рублей (50-й уровень) и 3400 рублей (100-й уровень).
Игромания.ру 02:58
Происшествия

В Волгоградской области скончался 16-й пациент с коронавирусом

В Волгоградской области умер шестнадцатый пациент с подтвержденным коронавирусом, сообщил на брифинге заместитель председателя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 05:45
1
Здоровье

В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
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Политика

Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК вчера в 21:50
47
Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
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Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
61
Общество

Москвичи оплатили более 2 млн рублей штрафов за нарушение самоизоляции

На сегодняшний день москвичи оплатили 2,2 млн рублей штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков.
Интерфакс 06:05
Происшествия

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел из колонии

Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, которого в 2015 году признали виновным в госизмене, освободился из исправительной колонии N5 в Мордовии.
Народные новости 07:06
Гаджеты

Взломана защита всех актуальных моделей iPhone и iPad

Хакеры разработали джейлбрейк для всех актуальных моделей iPhone и iPad с версиями iOS от 11 до 13.5.
iReactor вчера в 05:37
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Происшествия

Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки

Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
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