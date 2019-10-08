Сам Михаил пришел в профессиональный теннис в 2009 году. Уже в 2010 году, в возрасте восемнадцати лет на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре спортсмен завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях. За время спортивной карьеры Бирюков заработал почти 12 тысяч призовых долларов.

с чего всё началось

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире. Тело 27-летнего спортсмена было обнаружено в ванной. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи спасти юношу не смогла.

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

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