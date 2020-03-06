В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Молодых людей обнаружили мертвыми в квартире дома 35/1 на Кастанаевской улице.

Политика ЕС проведёт 6 марта срочное заседание, посвящённое России Вопросы безопасности вынуждают ЕС озаботиться улучшением отношений с Россией, сообщил 5 марта журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политика Новый премьер Украины выступил за возобновление подачи воды в Крым Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинская сторона должна подавать воду в Крым, поскольку это является «вопросом гуманитарной ответственности» перед жителями полуострова.

Общество Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».

Футбол Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.

Политика Путин поручил наказывать за нарушения при голосовании по Конституции Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушения при голосовании по Конституции.

Политика В ООН оценили договорённость Путина и Эрдогана по Идлибу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду, что договорённость России и Турции на высшем уровне о прекращении огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии приведёт долгосрочному прекращению огня.

Экономика Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).

Общество Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.

Политика Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.