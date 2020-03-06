Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Молодых людей обнаружили мертвыми в квартире дома 35/1 на Кастанаевской улице.
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Тела парня и девушки нашли в квартире на западе Москвы

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

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В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
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