Происшествия

РБКРБКВ Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры

По данным следствия, покупатель сделал замечание мужчине, который совершал противоправные действия. После чего последний достал нож и нанес покупателю ранение в ногу. Пострадавший доставлен в больницу, нападавший задержан и будет доставлен в отдел полиции для следственных действий.
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с чего всё началось

Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание

По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего тот достал нож и ударил им мужчину в ногу.
РИА Новости14:00

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Источник: в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ГП за замечание

РИА Новости14:00

Покупатель в магазине на севере Москвы ударил ножом сделавшего ему замечание мужчину

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Коммерсантъ14:08

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ТАСС13:20

Покупатель в магазине ударил ножом сделавшего ему замечание мужчину

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Мужчину ранили в магазине на севере Москвы за сделанное замечание

РИАМО13:29

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РЕН ТВ14:20
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