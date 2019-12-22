По информации старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего тот достал нож и ударил им мужчину в ногу.

с чего всё началось

По данным следствия, покупатель сделал замечание мужчине, который совершал противоправные действия. После чего последний достал нож и нанес покупателю ранение в ногу. Пострадавший доставлен в больницу, нападавший задержан и будет доставлен в отдел полиции для следственных действий.

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