Коронавирус
РИА НовостиВ Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты. Однако тотального контроля за пожилыми жителями столицы не будет.
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с чего всё началось
Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.РБКвчера в 23:00
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