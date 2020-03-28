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РИА НовостиРИА НовостиВ Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты. Однако тотального контроля за пожилыми жителями столицы не будет.
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Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Пенсионеры, которые нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, лишатся второй части материальной помощи в размере 2 тыс. руб. Об этом РБК рассказали в московском департаменте соцзащиты.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Пожилым людям, которые не соблюдают режим самоизоляции, не выплатят вторую часть материальной помощи

Эхо Москвы10:31

Московские власти рассказали о наказании для нарушивших карантин пенсионеров

Вечерняя Москва07:53

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РИА Новости02:31

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском04:36

Нарушившие самоизоляцию московские пенсионеры лишатся 2 тыс. руб. от мэрии

Коммерсантъ03:52

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Моя Москва.онлайн04:55

Власти Москвы уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Здоровье

Лекарства при пандемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
SMINEWS в Подольске вчера в 02:22
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина.
РИА Новости 09:03
Происшествия

В Петербурге задержали сбежавшего с карантина

«Полиция задержала жителя Петербурга, сбежавшего с карантина», — сказал собеседник.
RT на русском 11:15
Происшествия

В Иркутской области у четырех человек заподозрили коронавирус

Еще четыре человека с подозрением на коронавирус госпитализированы в Иркутской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 07:18
Общество

На Кубани отменили автобусы между городами и районами

Автобусные рейсы между городами отменены до 5 апреля включительно.
Деловая газета. Юг 04:22
Общество

У «Ростов Арены» погиб пожарный, с огнем борются вертолет и поезд

Для борьбы с огнем задействованы 104 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и пожарный поезд.
Вести.Ru 11:26
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс 09:48
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК 26 марта в 17:00
Общество

Жена Лещенко рассказала о его состоянии

Музыкант Игорь Крутой рассказал, что получил сообщение от жены певца Льва Лещенко, который находится в инфекционной больнице в Коммунарке.
RT на русском вчера в 19:04
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Политика

Россия закроет границу с Белоруссией

Ограничение на движение через пограничные пункты пропуска, которое вступит в силу с 30 марта, распространяется и на сухопутный участок границы с Белоруссией.
РБК 10:15
Футбол

Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»

72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Sport.ru вчера в 03:58
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
Общество

Назван диагноз госпитализированного в Коммунарку Игоря Николаева

Evo-rus.com 08:08
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

В России за нарушение карантина хотят штрафовать

Как сообщает lenta.ru, максимальный штраф для граждан, которые нарушат карантин в России составит 300 тысяч рублей.
ТИА вчера в 02:24
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС 07:55
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Футбол

Футболист академии мадридского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет

Игрок академии мадридского футбольного клуба «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет.
RT на русском 11:35
Общество

В Москве побит температурный рекорд

Российская газета 07:04
Общество

В Карелии приостановили работу общественного транспорта

Серьезные ограничения на работу разных организаций предпринимаются и властями других регионов.
Новые Известия вчера в 10:56
Общество

Власти Чечни закрыли въезд в Грозный

Жителям Чечни в рамках борьбы с эпидемией коронавируса ограничили перемещение по республике, сообщил глава регионального парламента Магомед Даудов в своем Instagram-аккаунте.
РБК 09:13
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Политика

Конституционная поправка об обнулении сроков Путина расколола россиян

Мнения россиян о поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков разделились почти поровну, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости 26 марта в 17:19
Общество

Итальянский певец Пупо поблагодарил Россию за помощь и спел на русском

Известный под псевдонимом Пупо (Pupo) итальянский певец Энцо Гинацци поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом в Италии и исполнил песню на русском языке.
РЕН ТВ 07:43
Общество

Минздрав России оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но температура, которая сейчас установлена в Москве, недостаточная, чтобы остановить азиатскую эпидемию.
URA.Ru вчера в 20:49
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