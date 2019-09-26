Общество

ИзвестияИзвестияВ Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе отделения ПФР по столице и области.
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с чего всё началось

Назван возраст самого старого пенсионера в Москве

Самый старый пенсионер в российской столице родился в 1900 году. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.
News.ru02:40

Подробнее о событии

Среди получателей пенсии в Москве нашлась самая старая жительница планеты

РБК09:16

Пенсионный фонд назвал возраст самой старой жительницы Москвы

ТАСС08:55

Пенсионерку, которой 119 лет, нашли в Москве

Телеканал 360°04:31

Обнаружена родившаяся в XIX веке москвичка

Lenta.ru06:12

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Известия05:36

Сотрудники ПФР назвали возраст самого старого жителя Москвы

Вечерняя Москва07:41

Назван возраст самого старого пенсионера в Москве

News.ru02:40
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Происшествия

Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском

По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Авто

В России найдена Lada Priora с пробегом миллион километров

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.
Автоновости дня 06:51
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета 11:01
Здоровье

Текслер принял претендентов на должности министров соцблока

Вечерний Челябинск 07:41
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Стало известно, когда Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой

Газета.Ru 11:14
Спорт

Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, заявил, что после интервью французскому изданию L'Equipe его пытаются безосновательно дискредитировать.
РИА Новости 03:09
Финансы

Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
Футбол

Игрока «Ниццы» заподозрили в краже дорогих часов одноклубника

Форварда «Ниццы» Ламина Диаби подозревают в краже часов одноклубника Каспера Дольберга.
ProstoProSport 10:52
Политика

США расширили санкции против РФ

Как утверждает Минфин США, американские власти таким образом ликвидировали "схему обхода [американских] санкций", направленную на содействие "доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии".
ТАСС 10:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк составила завещание

Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания вчера в 06:01
Экономика

Правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров

Прожиточный минимум российских пенсионеров в 2020 году составит 9311 руб. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов, подготовленного Минфином России.
РБК вчера в 17:56
Общество

В Гидрометцентре рассказали о работающих погодных приметах

Метеорологи по итогам проверки известных в России примет пришли к выводу, что доверять можно только двум из них.
RT на русском 10:10
Армия и оружие

Украинские военные потеряли в Донбассе беспилотник

Lenta.ru 11:15
Общество

Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

РИА Новости вчера в 10:41
Общество

В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»

Распоряжение школьной администрации гласило: "Звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Российская газета 02:24
Финансы

Минфин предложил реструктурировать долги регионов на 75 млрд рублей

Министерство финансов РФ предложило реструктурировать долги регионов РФ перед бюджетом на 75 миллиардов рублей в случае, если эти денежные средства пойдут на развитие инфраструктуры.
iReactor 07:24
Авто

Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный на базе Chevrolet Corvette компанией Genovation, побил собственный рекорд скорости 2017 года.
Motor 11:17
Футбол

Черчесов назвал Дасаева и Акинфеева лучшими вратарями в истории России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кого считает лучшими голкиперами страны, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:41
Происшествия

Два самолета чуть не столкнулись над Москвой, сообщили СМИ

Два пассажирских самолета иностранных авиакомпаний едва не столкнулись в небе над Москвой, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:53
Политика

Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня 02:20
Религия

Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга

В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
МР7.ру 11:05
Происшествия

При землетрясении в Стамбуле пострадали восемь человек

Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:36
Происшествия

Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США

Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.
BFM.ru 05:24
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
РБК 10:42
Политика

Кремль: письмо Путина о моратории на РСМД не встретило понимания

Президент России Владимир Путин направил послание о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), для борьбы с напряженностью в мире, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:20
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика

Умер бывший президент Франции Жак Ширак

Коммерсантъ 06:24
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине.
РБК 06:52
Политика

Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз

МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Телеканал 360° 07:14
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