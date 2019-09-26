Общество
ИзвестияВ Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе отделения ПФР по столице и области.
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с чего всё началось
Самый старый пенсионер в российской столице родился в 1900 году. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.News.ru02:40
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ИА InterMedia 08:24
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МЧС подтвердило запрет курения на балконах
МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов.
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Происшествия
Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах
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ТАСС 11:56
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В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
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Александр Квашнин, Сколтех — о компьютерном предсказании материалов, отношениях между ИИ и учеными, а также о российских искусственных алмазах
В результате чего получается алмаз. После того, как мы графит подавили, нагрели, получили алмаз, мы убираем давление и остужаем.
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Футбол
«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
Бомбардир.ру 09:12
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
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Газета.Ru вчера в 03:03
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В Москве таксист избил актера Степана Девонина
Российский актер театра, кино и ТВ Степан Девонин получил повреждение лица в процессе силового конфликта с московским таксистом.
Российская газета 14:00
Политика
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Москва предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну в ответ на невыдачу американских виз российским делегатам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 11:40
Армия и оружие
Новый спутник Минобороны России вышел на расчётную орбиту
Ракета-носитель «Союз» с космическим аппаратом Минобороны стартовала в 10:46 мск.
Говорит Москва 08:54
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ 06:24
Происшествия
В Ивановской области два сотрудника СК погибли в ДТП
РИА Новости 14:24
Политика
США расширили санкции против России
Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
РИА Новости 11:10
Путешествия
Таможня Финляндии запустила русскоязычный сайт для туристов
Финская таможня запустила сайт на русском языке, где собраны советы и инструкции для туристов, касающиеся таможенных правил Евросоюза и Финляндии.
Ivbg.ru 11:45
Политика
В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
Взгляд.ру вчера в 20:09
Футбол
Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2»
Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 10:13
Спорт
Глава РУСАДА заявил, что его системно дискредитируют
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что на него оказывается систематическое давление со стороны отечественных спортивных деятелей.
RT на русском 03:44
Происшествия
Танцовщица из Хабаровска провела отпуск в Дубае в сексуальном рабстве
31-летняя танцовщица и модель Анастасия Орлова провела 55 дней "отдыха" в ОАЭ в сексуальном рабстве.
РЕН ТВ 12:28
Происшествия
МВД и СК задержали подозреваемых в убийстве депутата в 2012 году
МВД и Следственный комитет России в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова задержали восьмерых человек, подозреваемых в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году.
Известия 07:01
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе показали чувства на публике
Российские актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе появились вместе на светском мероприятии 24 сентября, где не стали скрывать, что друг к другу неравнодушны.
Вечерняя Москва вчера в 20:07
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Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал, о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК вчера в 19:32
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
Ведомости 03:00
Авто
Официально представили новый кроссовер Honda Breeze, аналог Honda CR-V
Японский автопроизводитель представил новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze - аналог Honda CR-V нынешнего поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 07:47
Политика
В Чечне отреагировали на сообщения о болезни Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов отреагировал на появившиеся в соцсетях сообщения о том, что глава республики якобы вылетел на лечение в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:51
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Крестный ход против абортов пройдет по рекам Петербурга
В воскресенье, 29 сентября, в Петербурге пройдет Крестовоздвиженский крестный ход по водам с молитвой о прекращении абортов в стране.
МР7.ру 11:05
Политика
Сенцов назвал Россию более комфортной для крымчан
На вопрос, чувствовал ли он симпатии крымчан к России, Сенцов сказал, что «к сожалению, это было всегда».
Lenta.ru вчера в 10:06