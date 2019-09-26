Самый старый пенсионер в российской столице родился в 1900 году. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

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Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году. Об этом News.ru рассказали в пресс-службе отделения ПФР по столице и области.

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