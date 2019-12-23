Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей

Самая дорогая московская «однушка» стоит 300 миллионов рублей, следует из материалов агентства недвижимости Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». По данным риелторов, всего на московском рынке жилья продается почти две сотни однокомнатных квартир по цене свыше 50 миллионов рублей.
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