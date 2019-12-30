Происшествия
Газета.RuНайдена девочка, которую увели от дома в Москве
Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.
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с чего всё началось
Пропавшая в Москве 7-летняя девочка найдена в метро. Как ранее сообщал РЕН ТВ, ребенок пропал в новогоднюю ночь.РЕН ТВ08:48
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Происшествия
В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка
Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
Происшествия
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Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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Медведев не считает отрыв «Зенита» в РПЛ гарантией чемпионства
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно лидерства его команды в турнирной таблице российского первенства.
Шоу-бизнес
Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой
Общество
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На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
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Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
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Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
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«Сочи» готов приобрести Мака
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Футбол
«Реал» нацелился на «ливерпульца» Мане
Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.
Общество
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Происшествия
Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру
После супруги более подробное объяснение в своём Instagram дал Павел Воля.
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Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»
Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона
Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
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Стойкие органические загрязнители в крови матери связали с меньшим размером плода
Высокий уровень содержания в крови диоксиноподобного полихлорированного бифенила был связан с меньшей окружностью головы плода (в среднем на 6,4 мм) и меньшей окружностью живота (в среднем на 2,4 мм).