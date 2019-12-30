Пропавшая в Москве 7-летняя девочка найдена в метро. Как ранее сообщал РЕН ТВ, ребенок пропал в новогоднюю ночь.

с чего всё началось

Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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