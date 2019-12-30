Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайдена девочка, которую увели от дома в Москве

Полицейские нашли девочку, которую неизвестная женщина увела со двора дома на северо-востоке Москвы, передает РИА "Новости". И женщина и ребенок общаются со следователям.
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с чего всё началось

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли в метро

Пропавшая в Москве 7-летняя девочка найдена в метро. Как ранее сообщал РЕН ТВ, ребенок пропал в новогоднюю ночь.
РЕН ТВ08:48

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В Москве нашли пропавшего в новогоднюю ночь ребенка

РИАМО10:56

Полицейские нашли девочку, которую пыталась похитить женщина на северо-востоке Москвы

ТАСС11:28

Названа возможная причина похищения семилетней девочки в Москве в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва11:14

В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку

РИА Новости11:06

Женщина, которая увела ребенка со двора в столице, оказалась знакомой семьи

Москва 2412:01

СМИ: «похищенная» девочка в Москве оказалась ребенком-маугли

Московский Комсомолец11:13

Пропавшую в Москве в Новый год девочку нашли в метро

РЕН ТВ08:48
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Происшествия

В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
ТАСС 04:24
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
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Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Piter.tv 30.12.19 в 03:58
Футбол

Медведев не считает отрыв «Зенита» в РПЛ гарантией чемпионства

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался относительно лидерства его команды в турнирной таблице российского первенства.
Sportbox.RU 11:39
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК 08:53
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Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

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Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
Армия и оружие

На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января

На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Московский Комсомолец 11:43
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком

Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Газета.Ru 12:13
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
РИА Новости вчера в 15:49
Гаджеты

Samsung представил обновленную версию смартфона Galaxy A30s

ToDay News Ufa вчера в 12:38
Общество

Папа Римский извинился за то, что ударил женщину

Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
REGNUM 07:33
Футбол

«Сочи» готов приобрести Мака

Мак перешел в «Зенит» летом 2016 года из ПАОКа за 3,5 миллиона евро.
Невские Новости вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Происшествия

Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Известия 11:32
Футбол

«Реал» нацелился на «ливерпульца» Мане

Убедить сенегальца перейти в "Реал" пробует и главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который уже обсуждал это лично с Мане.
Вести.Ru 09:14
Общество

Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

RT на русском 10:41
Происшествия

Глава Ингушетии прокомментировал нападение на пост ДПС

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал ответственные лица принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности в регионе после нападения на пост ДПС в Магасе.
News.ru 10:16
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Политика

«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины

«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
РБК 09:48
Шоу-бизнес

Утяшева и Воля показали разгромленную после Нового года квартиру

После супруги более подробное объяснение в своём Instagram дал Павел Воля.
Аргументы недели 10:39
Футбол

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»

Футбольный клуб "Ростов" и исландский защитник Рагнар Сигурдссон достигли договоренности о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте ростовчан.
РИА Новости 11:00
Транспорт

Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга

В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
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Театры

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Коммерсантъ 30.12.19 в 07:44
Общество

Житель России оплатил лечение девочки из США в Краснодаре

News.ru 11:01
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Wday.ru вчера в 02:00
Наука

Стойкие органические загрязнители в крови матери связали с меньшим размером плода

Высокий уровень содержания в крови диоксиноподобного полихлорированного бифенила был связан с меньшей окружностью головы плода (в среднем на 6,4 мм) и меньшей окружностью живота (в среднем на 2,4 мм).
Машины и Механизмы вчера в 02:26
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