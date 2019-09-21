Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии

В милиции Абхазии сообщили, что пропавшая после прибытия в аэропорт Внуково 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия была найдена и доставлена родителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
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Пропавшая теннисистка из Абхазии найдена живой и здоровой

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Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

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14-летняя теннисистка из Абхазии, пропавшая в Москве, нашлась

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Пропавшая в Москве Эрика Кварчия найдена

Sputnik Абхазия14:36

Фото пропавшей в Москве 14-летней теннисистки из Абхазии

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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:19, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
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Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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