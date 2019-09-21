Происшествия
RT на русскомВ Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии
В милиции Абхазии сообщили, что пропавшая после прибытия в аэропорт Внуково 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия была найдена и доставлена родителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:19, Вашингтон
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Российская газета вчера в 02:53
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
Слуцкий сравнил с шантажом отказ Украины участвовать в сессии ПАСЕ
Руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление об отказе делегации Украины от участия в сессии ПАСЕ выглядит как попытка шантажа.
Журналистская правда 08:41
Автоспорт
Квят стал 16-м в квалификации Гран-при Сингапура
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал 16-м в квалификации Гран-при "Формулы-1" в Сингапуре.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских
Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.
Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Культура
В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»
В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Кино
Умер актер Игорь Шибанов из «Улиц разбитых фонарей»
Ушел из жизни любимый петербуржцами актер Игорь Шибанов. Он известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей» и «Брат».
ИнфоСМИ 06:44
Политика
Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю
Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Политика
Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК 18:03
Армия и оружие
Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля на Сирию
Накануне ночью, во время нанесения очередной серии ударов по пригороду Дамаска, российские боевые самолёты произвели взлёт с российской военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия и направившись на юг арабской республики, фактически сорвали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.
Avia.pro вчера в 04:57
Футбол
Милан — Интер 0:2
Спорт-Экспресс 16:43
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ со счетом 5:0
Коммерсантъ 14:04
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции
Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru 11:00
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru 19 сентября в 09:46
Космос
Создано устройство, заменяющее солнечные батареи ночью
7 регион 19 сентября в 11:57
Киберспорт
Не на жизнь, а на смерть: смотрим релизный трейлер PlanetSide Arena
Футуристическая «королевская битва» PlanetSide Arena вышла в ранний доступ.
Игромания.ру 15:58
Политика
Голландия засекретила место хранения скифского золота
Официальный представитель музея Алларда Пирсона в Амстердаме Яша Ланге сообщил о том, что скифское золото, пять лет назад вывезенное из четырёх музеев Крыма в Голландию на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря», нигде не демонстрировалось.
Ruinformer.com 05:18
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о беседе с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой, сообщает телеканал «НТВ».
Взгляд.ру 16:59
Гаджеты
Появились предварительные спецификации процессора AMD Ryzen 5 3500X
Напомним, в первой волне процессоров AMD Ryzen 3000 этой модели не было — список начинался с 6-ядерного процессора Ryzen 5 3600 стоимостью 200 долларов.
iXBT.com 19 сентября в 13:03
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют день рождения
Дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина — Гарри и Лиза отмечают 6-летие.
iReactor 18 сентября в 03:43
Происшествия
В Таджикистане двое российских военных получили ранения
В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Происшествия
Сторонники якутского шамана: Александр Габышев признан вменяемым
Znak.com вчера в 06:05
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом произвел фурор среди первых зрителей
Экономика сегодня 03:12
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16