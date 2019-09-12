Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина. Он лишился места из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении
 ведомства.
Коммерсантъ08:09

Подробнее о событии

Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы

Коммерсантъ08:09

А.Янишевский возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка полиции

Агентство Москва08:21

В Москве назначили нового главу управления по борьбе с наркотиками

Дождь09:09

Путин назначил нового главу московского управления по борьбе с наркотиками. Его предшественника уволили из-за дела Голунова

Новая газета09:01

Путин назначил главу антинаркотического управления московской полиции

Ведомости08:12

Путин назначил нового главу управления по борьбе с наркотиками МВД Москвы

Вечерняя Москва07:35

Путин нашел замену уволенному из-за дела Голунова борцу с наркотиками

РБК07:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:08, Вашингтон
Происшествия

Пассажирка упала на рельсы метро «Полежаевская» и выжила

Вести.Ru 11:40
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Шоу-бизнес

Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле

Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Экономика

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Наука

Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Общество

В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида

Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля.
Lenta.ru 09:01
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Политика

Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками

Газета.Ru 09:22
Политика

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
Газета.Ru 11:39
Общество

Опытному хирургу в Екатеринбурге предложили стать уборщиком

Гинекологу 7-й городской больницы Екатеринбурга Эдуарду Мамину сократили его ставку замглавврача и предложили перейти на должность лифтера или уборщика.
Цензуры.Нет 03:02
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Волейбол

Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы

Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Авто

Mitsubishi Pajero заменят другой моделью

На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.
Новые автомобили 09 сентября в 12:19
Шоу-бизнес

Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться

Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Баскетбол

Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу

ProstoProSport 08:58
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Музыка

Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей

Одна из самых популярных звезд современности — 17-летняя певица Билли Айлиш — стала гостьей вечернего шоу Ивана Урганта, в эфире которого рассказала о своих увлечениях и творчестве.
Пятый канал 10 сентября в 00:36
Армия и оружие

Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии

Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
Общество

Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье

Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Авто

Toyota снизала цены кроссовера Toyota RAV4 в России

Автопроизводитель Toyota снизил цены одной из комплектаций кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 11:24
Космос

Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР

Российская газета 08:51
Политика

Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР

Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Религия

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Газета.Ru 10:15
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика

В Праге перенесут памятник маршалу Коневу

В четверг, 12 сентября, члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, приняли решение о переносе монумента в один из музеев, а также о проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.
ТК Звезда 11:50
Происшествия

Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка

Российская газета 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное