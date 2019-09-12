с чего всё началось

Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков оказалась вакантной после увольнения Юрия Девяткина. Он лишился места из-за скандала с журналистом Иваном Голуновым.

В Москве назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками

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Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.