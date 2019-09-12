с чего всё началось

Представлен новый глава столичного Управления полиции по контролю над оборотом наркотиков. Его возглавил генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил руководящему составу нового начальника, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В Москве назначен новый глава управления по контролю за наркотиками

Политика Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.

Политика Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.

Политика Глава ДНР заявил о желании войти в состав России Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.

Единоборства Родные Максима Дадашева вымогают деньги у вдовы боксера У боксера остались ребенок и жена, которая не может наладить отношения с родными супруга. Елизавете Апушкиной сейчас тяжело вдвойне.

Финансы ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Глава Министерства энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский утверждает, что решение суда ЕС имеет огромное значение в перспективе приближающегося окончания договора транзита российского газа через Украину и дает возможность прекратить "газовую монополию" России на европейском рынке.

Происшествия СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Шоу-бизнес Семья Игоря Талькова обвинила известную певицу в клевете Накануне стало известно, что члены семьи музыканта подали в суд на популярную 55-летнюю певицу Азизу.

Политика Москалькова высказалась о четырехдневной рабочей неделе Идея сокращения рабочей недели в России до четырех дней вряд ли может быть реализована сегодня без специальных исследований, заявила журналистам уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, отвечая на вопрос, не приведет ли переход на новый рабочий график к более интенсивному труду.

Кино В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Энергетика «Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.

Авто Mitsubishi Pajero заменят другой моделью На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.

Автоспорт Сергей Сироткин начал тесты 18-дюймовых шин Pirelli Утром в четверг на французской трассе Поль-Рикар стартовали тесты перспективных 18-дюймовых шин Pirelli.

Экономика Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Шоу-бизнес Богомолов сбросил 18 килограммов перед свадьбой с Собчак Режиссер Константин Богомолов сильно похудел перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, которая пройдет в пятницу, 13 сентября, в крупном торговом центре в Москве.

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.