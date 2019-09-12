Политика
КоммерсантъНазначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы
Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
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Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ08:09
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