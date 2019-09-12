с чего всё началось

Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.

Экономика Медведев приехал на Московский финансовый форум Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на пленарное заседание Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Политика Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.

Авто Пикап Volkswagen Amarok нового поколения появится в 2022 году Как сообщает портал Motor1.com со ссылкой на главного операционного директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера, сейчас у компании нет планов по электрификации пикапа Amarok, поэтому даже в следующем поколении он будет продаваться только с традиционными двигателями внутреннего сгорания на бензине и «тяжелом топливе».

Общество «Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.

Энергетика «Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.

Происшествия Под Краснодаром произошел крупный пожар рядом со складами В Краснодаре произошел пожар около складов, горели деревянные поддоны, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.

Общество Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Экономика ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.

Финансы Банк России решил обязать банки дублировать условия ипотеки в таблице К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Общество За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.

Армия и оружие В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.

Авто Росгвардия получит особую Lada Granta с базой данных МВД Спецавтомобиль будет оборудован компьютерной базой данных, в которой будут находиться сведения о владельцах оружия и данные об объектах находящихся под защитой Росгвардии.

Шоу-бизнес Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.

Происшествия У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей Вор проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 часов общей стоимостью 23 миллиона рублей.

Энергетика Новак рассказал о сложностях у производителей сланцевой нефти в США В Соединенных Штатах у производителей сланцевой нефти наблюдается снижение темпов прироста добычи и запасов, заявил 12 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.