Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса

Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его данным, ежедневно в Москве проводится около 18 тыс. тестов на коронавирус.
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Доля бессимптомных случаев COVID-19 в столице выросла примерно до 60% – Хрипун

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Комсомольская правда15:34

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Lenta.ru14:52

Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла примерно до 60%

ТАСС14:38
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