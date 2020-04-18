Коронавирус
RT на русскомВ Москве назвали долю бессимптомных носителей коронавируса
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. По его данным, ежедневно в Москве проводится около 18 тыс. тестов на коронавирус.
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Москве
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Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
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В Кировской области нашли одного из напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
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Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии на ESL One Los Angeles
Virtus.pro вышла в гранд-финал ESL One Los Angeles. За весь турнир Virtus.pro не проиграла ни одной Bo3-серии.
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Путин перенёс срок отчёта чиновников о доходах
Президент России Владимир Путин перенёс сроки представления сведений о доходах и имуществе для руководителей федеральных госучреждений.
RT на русском вчера в 15:59
Общество
Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли номера своих личных автомобилей
В Москве сотрудникам всех силовых структур пришлось передать номера своих личных и служебных автомобилей в правительство столицы, сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Lenta.ru 07:21
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В Пензе изменено постановление о режиме повышенной готовности
Накануне глава пензенского региона внес очередные изменения в постановление «О введении режима повышенной готовности».
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REGNUM вчера в 16:52
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Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы
Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
РИА Новости 08:20
Общество
В Татарстане запретили ходить в магазины без масок
Жителям Татарстана с 20 апреля запретили находиться в магазинах и общественном транспорте без защитных масок.
Российская газета 16:02
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Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek
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Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес
48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
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Звезды шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку врачей
Звезды мирового шоу-бизнеса собрались на концерте в поддержку медицинских работников, которые борются с эпидемией COVID-19.
Интерфакс 14:12
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Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
REGNUM вчера в 01:34
Политика
Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден
«Пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах», - отметил российский лидер.
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Общество
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Ведомости вчера в 11:01
Общество
Все работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные
Работающие пенсионеры старше 65 лет получат электронные больничные листы в период с 20 по 30 апреля.
Общественная служба новостей вчера в 07:52
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Госдума запретила продажу алкоголя в «наливайках» в жилых домах
Согласно документу, запрещается продавать алкоголь в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоквартирных домах, а также на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров.
Дума ТВ вчера в 04:18
Общество
Патологоанатом усомнился в пневмонии у заболевших COVID-19
Москва, 16 апреля 2020, 13:22 — REGNUM Врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а это нечто другое.
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Chery запатентовала в РФ новый полноразмерный кроссовер
На днях китайцы запатентовали в России дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX, представленную на родине в марте этого года.
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