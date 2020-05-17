Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.

с чего всё началось

Московский бюджет за первые четыре месяца этого года потерял 7,6 процента своих доходов, хотя власти рассчитывали на рост в размере 8 процентов. Всего потери бюджета уже составили 140 миллиардов рублей, а по итогам года эта цифра может увеличиться до 600 миллиардов.

Музыка Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность. 50

Политика Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот. 8

Политика Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер "Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана. 148

Общество Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам. 85

Экономика Рекордная распродажа американского госдолга Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.

Энергетика Цена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34 Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель. 101

Политика США готовятся отрезать Huawei от мировых поставщиков полупроводников Если поправки будут утверждены, иностранные компании, работающие на американском оборудовании по производству микросхем, должны будут получать разрешение у США на поставку Huawei или ее подразделениям конкретной продукции. 78

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 164

Политика Зеленский предложил восстановить работу общественного транспорта Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление работы общественного транспорта в стране.

Фигурное катание Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной. 1

Шоу-бизнес Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.

Шоу-бизнес Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись.

Общество Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве. 324

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Общество Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая. 1

Футбол Ла Лига разрешила клубам тренировки в группах до 10 футболистов Руководство испанской Ла Лиги разрешило клубам с понедельника проводить тренировки в группах до десяти футболистов, сообщается на официальном сайте "Барселоны".

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 320