Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве назвали потери бюджета из-за пандемии коронавируса

Московский бюджет за первые четыре месяца этого года потерял 7,6 процента своих доходов, хотя власти рассчитывали на рост в размере 8 процентов. Всего потери бюджета уже составили 140 миллиардов рублей, а по итогам года эта цифра может увеличиться до 600 миллиардов.
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с чего всё началось

«Экономика Москвы чувствует себя лучше многих»

Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.
Ведомостивчера в 17:00

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Власти Москвы назвали потери бюджета из-за мер против коронавируса

РБК03:21

Бюджет Москвы теряет 12 млрд рублей ежемесячно из‑за ограничения туризма

РИАМО04:38

Доходы москвичей снизились на 8% во время пандемии

Коммерсантъ03:22

Московский бюджет недополучит 600 млрд рублей в 2020 году из-за карантина

Дождь03:59

Доходы бюджета Москвы упали на 8%

Интерфакс02:27

Москва потеряла почти 8% доходов по НДФЛ

Телеканал 360°02:17

Эксперты представили сценарии сокращения дефицита бюджета Москвы из-за коронакризиса

ФедералПрессвчера в 23:05
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Общество

На карантин закрыли ещё один район Саратовской области

В Новоузенском районе Саратовской области вводится карантин из-за коронавируса.
Регион 64 05:43
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Музыка

Конкурс «Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Участники группы признавались, чтобы расстроены отменой конкурса в этом году, но с радостью согласятся представить Россию на "Евровидении-2021", если будет такая возможность.
iReactor 16 мая в 17:14
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Политика

Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов

Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
Pravda.Ru вчера в 08:48
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Политика

Путин заявил, что ситуация в Дагестане требует неотложных мер

"Ситуация в Республике Дагестан сложная и требует дополнительных, причем неотложных мер, четкой совместной работы региональных органов власти и правительства России", - сказал Путин на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана.
РИА Новости 07:50
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Общество

Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Wang Peng / Globallookpress Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выделит 2 миллиарда долларов пострадавшим от пандемии коронавируса странам.
РЕН ТВ 06:58
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Экономика

Рекордная распродажа американского госдолга

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Энергетика

Цена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34

Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель.
REGNUM 06:47
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Политика

США готовятся отрезать Huawei от мировых поставщиков полупроводников

Если поправки будут утверждены, иностранные компании, работающие на американском оборудовании по производству микросхем, должны будут получать разрешение у США на поставку Huawei или ее подразделениям конкретной продукции.
Коммерсантъ 15 мая в 13:31
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Происшествия

Воры в законе Полтава и Ислам Большой скончались за одни сутки

Lenta.ru 03:45
Армия и оружие

В ДНР заявили о семи нарушениях перемирия в Донбассе за сутки

РИА Новости 02:56
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
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Политика

Зеленский предложил восстановить работу общественного транспорта

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление работы общественного транспорта в стране.
Lenta.ru 06:56
Фигурное катание

Бестемьянова назвала виновных в конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт между заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой со своей бывшей подопечной трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.
РИА Новости вчера в 08:26
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой

Оксана Самойлова показала зажигательный танец с мамой Оксана Самойлова показала моложавую маму.
Экспресс газета 03:54
Шоу-бизнес

Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова

Полина Гагарина хоть и ушла от мужа Дмитрия Исхакова, но официально звезды пока не развелись.
Комсомольская правда 07:48
Общество

Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции

Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил глав двух епархий от управления

"По решению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:54
Здоровье

В Пензенской области заразились коронавирусом около 80 медработников

В ходе сегодняшнего совещания губернатора Пензенской области в формате видеоконференцсвязи, замглавы регионального минздрава Оксана Чижова озвучила количество медработников, заразившихся коронавирусом.
1pnz.ru 02:45
12
Общество

Прикованная к постели москвичка получила штраф за нарушение самоизоляции

Lenta.ru 05:18
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Курганской области

В Куртамышском районе Курганской области в воскресенье, 17 мая, в трагическую аварию попали отечественная машина и иномарка: смертельные травмы получили шесть человек, включая детей.
Dorinfo.ru 03:06
Общество

В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру

Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости вчера в 13:47
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Экономика

Глава ФРС США допустил рост безработицы до 25%

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в эфире программы "60 минут" телеканала CBS заявил, что показатели безработицы в Америке будут очень похожи на те, которые были во времена Великой депрессии.
Российская газета 02:06
3
Общество

В Башкирии введут режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

После подписания документа, в Башкирии вводится режим самоизоляции для граждан старше 65-и лет, а также для всех страдающих хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:36
18
Общество

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Правительство дало работающим пенсионерам, вынужденным соблюдать самоизоляцию и не имеющим возможность работать удаленно, право продлить электронные больничные на срок с 12 по 29 мая.
Интерфакс 06:39
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Футбол

Ла Лига разрешила клубам тренировки в группах до 10 футболистов

Руководство испанской Ла Лиги разрешило клубам с понедельника проводить тренировки в группах до десяти футболистов, сообщается на официальном сайте "Барселоны".
РИА Новости вчера в 08:45
Футбол

Сезон в чемпионате Шотландии завершён досрочно. Чемпион — «Селтик»

Покидает лигу с 12-го места «Хартс».
Soccer.ru 08:04
Армия и оружие

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

Lenta.ru 05:20
3
Происшествия

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
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Экономика

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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