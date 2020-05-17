Экономика
Российская газетаВ Москве назвали потери бюджета из-за пандемии коронавируса
Московский бюджет за первые четыре месяца этого года потерял 7,6 процента своих доходов, хотя власти рассчитывали на рост в размере 8 процентов. Всего потери бюджета уже составили 140 миллиардов рублей, а по итогам года эта цифра может увеличиться до 600 миллиардов.
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с чего всё началось
Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.Ведомостивчера в 17:00
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Эксперты представили сценарии сокращения дефицита бюджета Москвы из-за коронакризиса
ФедералПрессвчера в 23:05
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Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).
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Путин оперативно провёл заседание по коронавирусу в Дагестане
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Life.ru 07:12
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Коммерсантъ вчера в 13:03
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СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам.
РБК 05:41
Общество
Власти китайского Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса
Телеканал напоминает, что именно ведущий эпидемиолог Китая одним из первых подтвердил факт передачи коронавируса от человека к человеку.
Эхо Москвы вчера в 23:18
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
Более 60 стран поддержали призыв Австралии и Европейского союза провести независимое расследование причин вспышки коронавируса нового типа, сообщила австралийская телерадиокорпорация ABC.
РИА Новости вчера в 08:07
Общество
Мурашко: ситуация с коронавирусом в Дагестане вызывает опасения
"На сегодняшний день ситуация в Республике Дагестан вызывает действительно серьезные опасения по поводу предстоящих праздников", - сказал министр в понедельник в ходе совещания с участием президента РФ Владимира Путина с руководством и представителями общественности республики Дагестан.
ТАСС 07:38
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Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Общество
Премьер заявил о готовности 27 регионов РФ к смягчению ограничений
Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что 27 российских регионов готовы к постепенному снятию карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 06:05
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На Украине хотят переименовать страну в Русь
Украинский адвокат Андрей Федур предложил создать новое государство, переименовав Украину в Русь.
Газета.Ru 06:48
Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 07:14
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
Общество
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Общество
Сменился руководитель ведущей угольной компании в России
Возглавит "СУЭК" Степан Солженицын, который сохранит должность гендиректора "дочки" группы - "Сибирской генерирующей компании".
Интерфакс 07:16
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В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
Игры
Unreal Engine 4 не загружает текстуры высокого разрешения в ремейке Final Fantasy VII
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на сообщения об увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на сообщения о закрытии передачи «Секрет на миллион», которую она ведет на НТВ.
Lenta.ru 05:44
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезона относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
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Алтайский танцор Дмитрий Красилов, известный общественности по роли «пухляша» из клипа «Uno» питерской группы Little Big, вошел в лонг-лист премии «30 до 30» журнала Forbes, говорится на сайте издания.
Live24 вчера в 02:44
Общество
В Центре Гамалеи объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России смертность от новой коронавирусной инфекции в три-четыре раза ниже, нежели в других государствах, потому что популяционный иммунитет у россиян выше, чем у жителей Европы и Соединенных Штатов.
Журналистская правда 07:33
Шоу-бизнес
Сбежавшей из больницы Татьяне Васильевой грозит штраф
Сообщается, что теперь ей может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей.
RuNews24.ru 07:20