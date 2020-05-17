Москва – одна из крупнейших городских экономик мира, на ее долю приходится пятая часть суммарного ВРП страны.

с чего всё началось

Московский бюджет за первые четыре месяца этого года потерял 7,6 процента своих доходов, хотя власти рассчитывали на рост в размере 8 процентов. Всего потери бюджета уже составили 140 миллиардов рублей, а по итогам года эта цифра может увеличиться до 600 миллиардов.

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