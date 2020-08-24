В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах
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Власти Москвы не планируют вводить дистанционный формат в школах, занятия начнутся 1 сентября очно, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В источнике
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