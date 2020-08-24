Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РИА Новости
РИА Новости

В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах

Власти Москвы не планируют вводить дистанционный формат в школах, занятия начнутся 1 сентября очно, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

Власти Москвы не планируют переводить школы на дистанционное обучение

Российская газета06:01
Газета.Ru

Ракова рассказала об особенностях нового учебного года

Газета.Ru05:27
Московский Комсомолец

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Московский Комсомолец05:19
РИА Новости

В Москве не планируют вводить дистанционный формат в школах

РИА Новости05:21
RT на русском

Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение

RT на русском05:20
РИАМО

Московские школы заработают с 1 сентября в очном режиме

РИАМО05:27
Москва 24

Власти Москвы пока не планируют переводить школы на онлайн-обучение

Москва 2405:06

Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM02:06
103

Глава алтайского Минздрава прокомментировал скандалы и увольнения в больнице скорой помощи

Почему уволился Владислав Бомбизо Министр подтвердил информацию "Политсибру" о том, что Бомбизо уволился по собственному желанию, однако систему здравоохранения не покинул, оставшись преподавателем медуниверситета и главным хирургом региона.
ПолитСиб.Ру05:29

Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
581

Сергей Тихановский примет участие в возможных новых выборах президента Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует баллотироваться на пост главы государства в случае назначения в стране новых выборов, но думает, что кандидатом может стать ее муж Сергей Тихановский.
ТАСС05:22
2