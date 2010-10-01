Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса. Об этом рассказал в интервью радиостанции "Эхо Москвы" первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов

Происшествия Два сотрудника «КАМАЗа» заразились коронавирусом Коронавирусом заразились два сотрудника "КАМАЗа", оба они были в отпусках и давно не выходили на работу, сообщила пресс-служба компании во "ВКонтакте". 4

Религия Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса. 335

Общество Госдума отложила ремонтные работы стоимостью 700 млн рублей В начале октября 2019 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома Союзов. 1

Финансы Индекс РТС опустился ниже 1000 пунктов впервые со 2 апреля В последний раз индекс РТС опускался ниже отметки в 1000 пунктов 2 апреля текущего года.

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,7K

Политика МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу. 8

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,8K

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,7K

Энергетика США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок сырой нефти из Саудовской Аравии, заявил Дональд Трамп 21 апреля на брифинге в Белом доме. 17

Общество Релиз игры Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса Релиз игры Death Stranding студии Студия Kojima Productions на ПК перенесен на 14 июля из-за ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает News.ru со ссылкой на студию.

Политика «Команда Зеленского» отчиталась о «перемогах» за год Сегодня, 21 апреля, исполняется год с тех пор, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, одержав победу над Петром Порошенко во втором туре выборов.

Наука Врачи рассказали о воздействии коронавируса на разные органы Как отмечает кардиолог Харлан Крумхольц, работающий в нью-хейвенском госпитале и Йельском университете, болезнь способна поразить самые разные органы и последствия этого могут оказаться катастрофическими.

Общество Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже. 24

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,9K

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 4,6K

Здоровье В Минздраве дали рекомендации по питанию во время самоизоляции Суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30% в условиях самоизоляции, считает главный внештатный специалист кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов. 3

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,3K

Технологии WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo. 1