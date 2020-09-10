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RT на русском
RT на русском

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19

Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости08:09
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Коммерсантъ

Вице-мэр Москвы не видит предпосылок для нового «закрытия экономики» из-за пандемии

Коммерсантъ09:03
РИА Новости

Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19

РИА Новости08:09
Эхо Москвы

Столичные власти не планируют вводить новые ограничения на работу московских предприятий из-за коронавируса

Эхо Москвы08:35
Известия

Вице-мэр Москвы опроверг планы повторного закрытия магазинов

Известия08:30
RT на русском

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

RT на русском08:29
Российская газета

Власти Москвы не планируют снова закрывать экономику

Российская газета08:28
Москва 24

В Москве не планируют закрывать экономику из-за COVID-19

Москва 2408:39

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русском10:32
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Власти Москвы изменили условия карантина для больных ОРВИ

Все люди с симптомами ОРВИ обязательно должны сдавать тест на коронавирус, но в случае отрицательного результата ПЦР двухнедельного карантина и обязательной изоляции не будет, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости09:58
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Как россияне путешествуют по миру в период ограничений

Как россияне путешествуют по миру в период ограничений Почти полное закрытие границ России, ограничение международного транспортного сообщения и действовавшие по всему миру карантинные ограничения не смогли полностью перекрыть поток россиян за рубеж.
Коммерсантъ18:27

Постпред России выразил готовность изучить ситуацию с Навальным в ОЗХО

Ранее официальный представитель немецкого Минобороны Арне Коллатц-Йоханнсен заявил, что результаты исследования, согласно которым в биоматериалах Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», переданы в ОЗХО.
РБК09:55
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Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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