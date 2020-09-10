В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса
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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19
Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости08:09
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