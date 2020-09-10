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RT на русском
RT на русском

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19

Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости08:09
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Вице-мэр Москвы опроверг планы повторного закрытия магазинов

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Москва 24

В Москве не планируют закрывать экономику из-за COVID-19

Москва 2408:39
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Столичные власти не планируют вводить новые ограничения на работу московских предприятий из-за коронавируса

Эхо Москвы08:35
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Вице-мэр Москвы не видит предпосылок для нового «закрытия экономики» из-за пандемии

Коммерсантъ09:03
RT на русском

В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса

RT на русском08:29
Российская газета

Власти Москвы не планируют снова закрывать экономику

Российская газета08:28
РИА Новости

Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19

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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском11:06
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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В Минске задержали журналиста Семченко

Бывший журналист белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко задержан в рамках административного процесса, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
РИА Новости11:27
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