Найден вирус, способный остановить эпидемию гриппа в 2020 году

Американские исследователи установили, что риновирус, течение которого проявляет себя как самая простая простуда, способен блокировать воздействие на организм куда более опасного вируса гриппа типа А. По словам специалистов, выявленные ими особенности могут способствовать предотвращению эпидемии гриппа в 2020 году, которой опасались многие их коллеги.