В Москве не планируют закрывать экономику из-за коронавируса
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что городские власти не намерены вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса.В источнике
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Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19
Вновь закрывать экономику Москвы из-за коронавируса не планируется, для этого нет предпосылок, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИА Новости08:09
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