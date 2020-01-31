Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.
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Роспотребнадзор не подтвердил информацию о заболевшем коронавирусом в Москве

Коммерсантъ16:41

Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили

Вечерняя Москва16:33

Больница в Москве не комментирует слухи о зараженном коронавирусом

РИА Новости16:52

Сообщения об обнаружении коронавируса в Москве не подтвердились

Интерфакс16:24

Секретариат Голиковой не подтвердил информацию о коронавирусе в Москве

ТАСС16:12

Секретариат зампреда правительства РФ Т.Голиковой опроверг информацию о коронавирусе в столичной больнице

Агентство Москва16:10

Секретариат Голиковой опроверг данные о коронавирусе в больнице Москвы

Москва 2416:27
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Общество

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ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

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Экономика

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Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
РБК 21:29
Общество

Блокадница из Керчи прокомментировала скандал с подаренным хлебом

Ранее городские чиновники Керчи поздравили блокадников. Они вручили ветеранам подарки, частью которых были булки хлеба.
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Общество

Каникулы для китайских студентов в России продлили из‑за коронавируса

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РИАМО 08:29
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Общество

Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Газета.Ru 21:12
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Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.
Lenta.ru вчера в 07:03
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
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Наука

Установлены причины быстрого таяния льдов

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Красноярским роженицам передают сигареты в хлебе и памперсах

Минздрав Красноярского края обнародовал шокирующую информацию о том, на что идет роженицы, чтобы заполучить сигареты.
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Здоровье

На Алтае могут построить перинатальный центр

Михаил Мурашко подтвердил, что профильное министерство рассмотрит заявку Алтая на включения проекта строительства перинатального центра в программы господдержки системы регионального здравоохранения.
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Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в «Сельту»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов перешёл в испанскую «Сельту» на правах аренды.
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Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
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СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

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РИА Новости 08:53
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МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.
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Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
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Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

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Уже с 1 февраля Брюссель и Лондон смогут начать выстраивать новые отношения.
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Улучшенный смартфон Nokia 7.2 вышел в России

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