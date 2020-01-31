Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.
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Роспотребнадзор не подтвердил информацию о заболевшем коронавирусом в Москве

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Секретариат Голиковой: Больных новым коронавирусом в Москве нет

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Секретариат зампреда правительства РФ Т.Голиковой опроверг информацию о коронавирусе в столичной больнице

Агентство Москвавчера в 16:10

Сообщения об обнаружении коронавируса в Москве не подтвердились

Интерфаксвчера в 16:24

Секретариат Голиковой не подтвердил информацию о коронавирусе в Москве

ТАССвчера в 16:12

Секретариат Голиковой опроверг данные о коронавирусе в больнице Москвы

Москва 24вчера в 16:27

Больница в Москве не комментирует слухи о зараженном коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:52
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В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
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Самый богатый в мире человек — американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
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