Общество
РИА НовостиВ Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.
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Роспотребнадзор не подтвердил информацию о заболевшем коронавирусом в Москве
Коммерсантъвчера в 16:41
Секретариат зампреда правительства РФ Т.Голиковой опроверг информацию о коронавирусе в столичной больнице
Агентство Москвавчера в 16:10
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