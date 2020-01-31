Общество
РИА НовостиВ Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.
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Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Хоккей
Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.
Общество
Режим ЧС ввели в поселке Забайкальск на границе с КНР для профилактики коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации в превентивных целях введен в поселке Забайкальск на границе РФ и КНР, где находится крупнейший российско-китайский пункт пропуска.
Здоровье
Карантин ввели в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ
Школы Читы закрыли на карантин до особого распоряжения из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Общество
С 1 февраля подрастёт ЕДВ и соцпакет
Согласно действующему законодательству, с 1 февраля 2020 года стоимость набора соцуслуг и размер ЕДВ будут проиндексированы на 3%. Бывшие блокадники имеют право на установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 500 рублей, а также на получение ежемесячной денежной выплаты и государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Политика
Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США в стране
Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Армия и оружие
Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут
Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
Происшествия
Фиктивно руководивший компанией житель ЕАО предстанет перед судом
Житель одного из районных центров Еврейской автономной области фиктивно руководил компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, сообщает пресс-служба Биробиджанской таможни.
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Общество
Россия закрыла пешеходную границу с Китаем
Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке
Политика
Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства
Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Кино
Опубликован трейлер-тизер фильма «Форсаж‑9»
Режиссером нового "Форсажа" выступил Джастин Лин. Предыдущий фильм этой франшизы выходил на экран три года назад.
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.