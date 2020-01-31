Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.
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Роспотребнадзор не подтвердил информацию о заболевшем коронавирусом в Москве

Коммерсантъ16:41

Секретариат Голиковой не подтвердил информацию о коронавирусе в Москве

ТАСС16:12

Секретариат Голиковой опроверг данные о коронавирусе в больнице Москвы

Москва 2416:27

Сообщения об обнаружении коронавируса в Москве не подтвердились

Интерфакс16:24

Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили

Вечерняя Москва16:33

Секретариат зампреда правительства РФ Т.Голиковой опроверг информацию о коронавирусе в столичной больнице

Агентство Москва16:10

Больница в Москве не комментирует слухи о зараженном коронавирусом

РИА Новости16:52
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Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета 17:01
Хоккей

Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.
РИА Новости 14:49
Общество

Режим ЧС ввели в поселке Забайкальск на границе с КНР для профилактики коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации в превентивных целях введен в поселке Забайкальск на границе РФ и КНР, где находится крупнейший российско-китайский пункт пропуска.
ТАСС 19:43
Здоровье

Карантин ввели в школах Читы из-за гриппа и ОРВИ

Школы Читы закрыли на карантин до особого распоряжения из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Забайкальский рабочий вчера в 20:30
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Политика

Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар

РИА Новости вчера в 12:01
Общество

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 15:00
Общество

С 1 февраля подрастёт ЕДВ и соцпакет

Согласно действующему законодательству, с 1 февраля 2020 года стоимость набора соцуслуг и размер ЕДВ будут проиндексированы на 3%. Бывшие блокадники имеют право на установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 500 рублей, а также на получение ежемесячной денежной выплаты и государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Вечерний Омск. Неделя вчера в 01:54
Политика

Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США в стране

Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы.
Коммерсантъ 19:30
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Армия и оружие

Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут

Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
REGNUM вчера в 16:57
Происшествия

Фиктивно руководивший компанией житель ЕАО предстанет перед судом

Житель одного из районных центров Еврейской автономной области фиктивно руководил компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, сообщает пресс-служба Биробиджанской таможни.
Город на Бире вчера в 23:00
Футбол

«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира

Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 14:44
Общество

Россия закрыла пешеходную границу с Китаем

Приморский, Хабаровский, Забайкальский края, ЕАО, и Амурская область закрыли пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Рамблер 01:18
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей отдадут бабушке

БИЗНЕС Online 06:58
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал 18:14
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

Культуромания 09:32
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
РИА Новости 00:55
Энергетика

Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
ГЛАС.RU 11:01
Кино

Опубликован трейлер-тизер фильма «Форсаж‑9»

Режиссером нового "Форсажа" выступил Джастин Лин. Предыдущий фильм этой франшизы выходил на экран три года назад.
Время Пресс вчера в 07:09
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom вчера в 01:17
Общество

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Известия 14:24
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Футбол

«Барселона» разгромила «Леганес» в Кубке Испании

ГЛАС.RU 17:58
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 вчера в 09:29
Общество

Минюст опубликовал проект нового КоАП

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
REGNUM 12:21
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