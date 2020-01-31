В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

Энергетика Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.

Киберспорт Состоялся релиз Warcraft III: Reforged Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.

Хоккей Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Общество С 1 февраля подрастёт ЕДВ и соцпакет Согласно действующему законодательству, с 1 февраля 2020 года стоимость набора соцуслуг и размер ЕДВ будут проиндексированы на 3%. Бывшие блокадники имеют право на установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 500 рублей, а также на получение ежемесячной денежной выплаты и государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

Политика Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США в стране Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы.

Энергетика Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).

Кино Опубликован трейлер-тизер фильма «Форсаж‑9» Режиссером нового "Форсажа" выступил Джастин Лин. Предыдущий фильм этой франшизы выходил на экран три года назад.

Интернет Facebook следит за пользователями даже вне соцсети Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.