Общество
РИА НовостиВ Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.
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Наука
Установлены причины быстрого таяния льдов
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Биатлон
Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев признался, что не ждет многого от российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце.
Финансы
Рубль продолжает падать к доллару и евро
В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова
Теннис
Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open
Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике
На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Кино
Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Энергетика
В Минске объявили о повышении на 6% платы за транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию будет увеличен с 1 февраля на 6,6%, сообщил 30 января журналистам белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Политика
Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США в стране
Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы.
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Шоу-бизнес
Дочь покойной Анны Самохиной родила сына
28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»
В Кремле прокомментировали идею переименовать название должности главы государства на "верховный правитель".
Общество
Россия закрывает границу с Китаем
С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину
В США заявили о поддержке сохранения транзита российского газа через Украину.
Авто
Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью
Японский производитель автомобилей Nissan на международном автосалоне во Франфуркте покажет кроссовер Nissan Qashqai нового поколения.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество