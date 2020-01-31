Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Роспотребнадзор не подтвердил информацию о заболевшем коронавирусом в Москве

Коммерсантъ16:41

Сообщения об обнаружении коронавируса в Москве не подтвердились

Интерфакс16:24

Секретариат Голиковой опроверг данные о коронавирусе в больнице Москвы

Москва 2416:27

Информацию о заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердили

Вечерняя Москва16:33

Секретариат Голиковой не подтвердил информацию о коронавирусе в Москве

ТАСС16:12

Секретариат зампреда правительства РФ Т.Голиковой опроверг информацию о коронавирусе в столичной больнице

Агентство Москва16:10

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

РИА Новости16:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Росбалт 04:44
Наука

Установлены причины быстрого таяния льдов

Anonsens 16:14
Технологии

Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
РИА Новости 15:40
Биатлон

Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев признался, что не ждет многого от российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце.
Вести.Ru 08:42
Финансы

Рубль продолжает падать к доллару и евро

В начале торговой сессии рубль показал снижение к доллару и евро на фоне продолжающейся коронавирусной опасности, гласят данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:17
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Происшествия

В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса

В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
РБК 07:59
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Происшествия

Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова

RT на русском 14:31
Теннис

Родившаяся в Москве Кенин вышла в финал Australian Open

Американская теннисистка София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии - Australian Open.
Газета.Ru 02:48
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова показала стройную фигуру в купальнике

На одном из снимков Михалкова позирует в темно-синем закрытом купальнике, бейсболке и круглых солнцезащитных очках.
ТВ Центр 28 января в 08:25
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
RT на русском 12:39
Кино

Опубликован тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер новой части легендарного «Форсажа». Детали сюжета девятого «Форсажа» пока не раскрывается.
Inc-news.ru вчера в 15:04
Общество

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 15:00
Энергетика

В Минске объявили о повышении на 6% платы за транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию будет увеличен с 1 февраля на 6,6%, сообщил 30 января журналистам белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
REGNUM 10:07
Политика

Парламент Греции одобрил соглашение о новых военных базах США в стране

Парламент Греции ратифицировал соглашение об оборонном сотрудничестве с США, в рамках которого американцы смогут использовать почти все военные объекты Греции, а также получат новые военные базы.
Коммерсантъ 19:30
Гаджеты

Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android

Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
ToDay News Ufa вчера в 19:50
Шоу-бизнес

Дочь покойной Анны Самохиной родила сына

28 января дочь актрисы Анны Самохиной стала дважды мамой. 36-летняя Александра Самохина родила сына, которого назвали Иваном.
Wday.ru 07:14
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Политика

В Кремле прокомментировали идею ввести термин «верховный правитель»

В Кремле прокомментировали идею переименовать название должности главы государства на "верховный правитель".
РЕН ТВ вчера в 04:49
Общество

Россия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
DonDay-Волгодонск 07:52
Политика

Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами

Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Евразия Daily вчера в 05:45
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 вчера в 09:29
Политика

В США заявили о поддержке транзита российского газа через Украину

В США заявили о поддержке сохранения транзита российского газа через Украину.
RT на русском 20:58
Авто

Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью

Японский производитель автомобилей Nissan на международном автосалоне во Франфуркте покажет кроссовер Nissan Qashqai нового поколения.
ToDay News Ufa вчера в 02:22
Политика

Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»

РИА Новости 12:30
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Общество

В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю

RT на русском 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное