В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация об обнаружении коронавируса у пациента в Москве.

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

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