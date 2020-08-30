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ТАСС
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

Неизвестные злоумышленники избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" студента ВШЭ, блогера Егора Жукова в Москве и скрылись. Об этом говорится в сообщении его Telegram-канала "Команда Жукова". "На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале
 со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
RT на русском16:29
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РБК

В Москве напали на Егора Жукова

РБК15:57
РИА Новости

В Москве избили Егора Жукова

РИА Новости15:44
Новая газета

Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото

Новая газета15:05
Дождь

В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Дождь15:11
Эхо Москвы

В Москве соверешено нападение на Егора Жукова

Эхо Москвы15:10
Lenta.ru

Егора Жукова избили

Lenta.ru15:06
Московский Комсомолец

Оппозиционера Егора Жукова избили в Москве

Московский Комсомолец15:16

Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен

Сомнительным назвал версию об отравлении блогера Алексея Навального завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.
Завкафедрой токсикологии СЗГМУ Мечникова сомневается, что Навальный был отравлен
Вести.Ru10:54
4

В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж
Piter.tv28 августа в 04:15
8

В США вакцину от коронавируса могут одобрить до окончания испытаний

Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски.
РИА Новости08:40
4

Zero Hedge (США): получат ли Хиллари и демократы ту гражданскую войну, которую они пытаются спровоцировать? (Zero Hedge)

Если вы еще не видели этого, то обязательно найдите видео, в котором Хиллари Клинтон заявляет: «Джо Байден не должен уступать ни при каких обстоятельствах».
ИноСМИ11:26

Экзитпол: на выборах в парламент Черногории лидирует оппозиция

Коалиция "За будущее Черногории" и еще несколько оппозиционных партий и движений вместе получают 50,3% голосов, правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) – 33%, сообщило НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI).
РИА Новости15:24
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В Белоруссии военные нашли тайники протестующих с прутами и кольями

Белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.
News.ru15:06
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Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
RT на русском15:29

Генштаб Белоруссии: соседние страны НАТО наращивают военный потенциал

Соседние с Белоруссией страны НАТО наращивают военный потенциал и усиливают разведку, заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин в эфире телеканала ОНТ.
Газета.Ru15:01
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Глава дипломатии ЕС назвал Китай, Россию и Турцию новыми империями

"После 30 лет, в течение которых европейское видение укреплялось, суверенистское видение снова взяло верх в этих новых империях", - заявил Боррель, призвав членов блока "исправить" экономический дисбаланс в отношениях с Пекином, пока "не стало слишком поздно".
ИА "Реалист"09:18
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