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ТАСС
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

Неизвестные злоумышленники избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" студента ВШЭ, блогера Егора Жукова в Москве и скрылись. Об этом говорится в сообщении его Telegram-канала "Команда Жукова". "На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале
 со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
RT на русскомвчера в 16:29
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили возле его дома

Эхо Москвы21:05
РИА Новости

Избитого блогера Жукова осматривает врач

РИА Новости18:37
Дождь

В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Дождьвчера в 15:11
Интерфакс

Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Интерфакс17:30
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

ТАССвчера в 15:38
РБК

Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы

РБК17:35
Новая газета

Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото

Новая газетавчера в 15:05

У Сергея Фургала нашлось прокурорское алиби

Адвокаты экс-губернатора пытаются отстоять его в суде Как стало известно "Ъ", несмотря на почти двухмесячное содержание под стражей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, следствие так и не смогло начать его уголовное преследование по ключевому эпизоду предполагаемой преступной деятельности — убийству бизнесмена Евгения Зори.
Коммерсантъ17:59
27

Умерла актриса из «Терминатора-2»

Умерла актриса из фильма «Терминатор-2:Судный день» Лесли Хэмилтон (Leslie Hamilton), сестра-близнец сыгравшей Сару Коннор в обоих частях «Терминатора» Линды Хэмилтон.
Lenta.ru19:20
7

В Куйтуне должен быть построен путепровод через железнодорожные пути

30.08.2020 Глава региона Игорь Кобзев сегодня, 30 августа, на встрече с активом Куйтунского района дал поручение руководству муниципалитета построить путепровод через железнодорожные пути.
Областная газета (г. Иркутск)20:09

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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На Сахалине спасатели ищут пропавших сборщиков ягод

Южно-Сахалинск, 31 августа 2020, 02:52 — REGNUM На Сахалине пропали три человека, которые направились от села Отрадное морем на лодке к вулкану Тятя для сбора ягод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
REGNUM19:52
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tv28 августа в 04:15
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27 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области

В регионе фиксируются завозные случаи новой коронавирусной инфекции с российских курортов, случаи инфицирования при посещении салонов красоты и косметологических салонов, в общественном транспорте.
Телепорт29 августа в 04:08
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