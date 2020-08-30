В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова
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Неизвестные злоумышленники избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" студента ВШЭ, блогера Егора Жукова в Москве и скрылись. Об этом говорится в сообщении его Telegram-канала "Команда Жукова". "На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале
со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
Подробнее о событии
Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото
Новая газетавчера в 15:05