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Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

По словам потерпевшего, двое неизвестных избили его и скрылись. «По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»)», —приводит ТАСС заявление. Ранее представитель Жукова подтвердил его избиение.В источнике
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РБК

Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова

РБК20:08
Интерфакс

Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Интерфакс17:30
РИА Новости

Избитого блогера Жукова осматривает врач

РИА Новости18:37
ТАСС

Полиция начала проверку после избиения Егора Жукова

ТАСС18:14
Эхо Москвы

Бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова избили возле его дома

Эхо Москвы21:05
Дождь

В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Дождьвчера в 15:11
Новая газета

Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото

Новая газетавчера в 15:05

Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих

Запуск на орбиту четвертого и пятого спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих, сообщил «РИА Новости» генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Запуск спутников «Ресурс-П» отложили из-за отсутствия комплектующих
Коммерсантъ22:43
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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В регионе выросло число умерших и рекордно много новых заболевших коронавирусом

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания, в воскресенье, 30 августа, в области подтверждены рекордные для августа 76 новых случаев коронавируса.
КТВ-Лучвчера в 03:48

IBU счёл правомерным переход российских биатлонистов в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил правомерность перехода в сборную Румынии российских биатлонистов Елены Чирковой, Анастасии Толмачевой и Анатолия Оськина, передает ТАСС.
Аргументы и Факты28 августа в 04:40