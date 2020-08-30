Полиция организовала проверку по факту избиения блогера Жукова

По словам потерпевшего, двое неизвестных избили его и скрылись. «По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ («Побои»)», —приводит ТАСС заявление. Ранее представитель Жукова подтвердил его избиение.