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ТАСС
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

Неизвестные злоумышленники избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" студента ВШЭ, блогера Егора Жукова в Москве и скрылись. Об этом говорится в сообщении его Telegram-канала "Команда Жукова". "На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале
 со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
RT на русскомвчера в 16:29
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Фигурант московского дела Егор Жуков избит у своего дома в Москве

Эхо Москвы17:03
РБК

Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы

РБК17:35
Интерфакс

Оппозиционный блогер Жуков доставлен в больницу после нападения в Москве

Интерфакс17:30
РИА Новости

Избитого блогера Жукова осматривает врач

РИА Новости18:37
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

ТАССвчера в 15:38
Дождь

В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Дождьвчера в 15:11
Новая газета

Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото

Новая газетавчера в 15:05

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все ещё сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребёнка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости17:27
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Месси за пять лет может заработать в «Манчестер Сити» €500 млн

Каталония, Испания, 30 августа 2020, 21:36 — REGNUM Аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий за каталонский клуб «Барселона», может заработать €500 млн в случае перехода в английский «Манчестер Сити».
REGNUMвчера в 14:36
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс29 августа в 14:11
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Фестиваль уличного искусства собрал художников, танцоров и экстремалов в Южно-Сахалинске

На территории между Чехов-центром и домом правительства собрались художники, музыканты, экстремалы, танцоры, актеры, спортсмены и представители прикладного творчества.
Сахалин.Инфовчера в 06:24

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
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