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ТАСС
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

Неизвестные злоумышленники избили фигуранта дела "акции 27 июля 2019 года" студента ВШЭ, блогера Егора Жукова в Москве и скрылись. Об этом говорится в сообщении его Telegram-канала "Команда Жукова". "На Егора Жукова напали и избили возле дома", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Ранее команда Жукова заявила в Telegram-канале
 со ссылкой на очевидцев, что нападение совершили два человека, которые впоследствии скрылись на самокатах.
RT на русскомвчера в 16:29
Подробнее о событии
РБК

Жукова госпитализировали после избиения с подозрением на травму головы

РБК17:35
Эхо Москвы

Фигурант московского дела Егор Жуков избит у своего дома в Москве

Эхо Москвы17:03
Коммерсантъ

Егора Жукова избили возле его дома

Коммерсантъвчера в 15:18
ТАСС

В Москве неизвестные избили блогера Егора Жукова

ТАССвчера в 15:38
РИА Новости

В Москве избили блогера Егора Жукова

РИА Новостивчера в 15:44
Дождь

В Москве напали на бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Дождьвчера в 15:11
Новая газета

Экс-фигурант «московского дела» Егор Жуков избит неизвестными возле дома. Фото

Новая газетавчера в 15:05

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс29 августа в 14:11
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости29 августа в 04:11
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«Росатом» грузится в суперкомпьютеры

Госкорпорация ищет монополии на рынке софта "Росатом" хочет закрепить за своей дочерней структурой статус единственного поставщика систем суперкомпьютерного моделирования для госорганов и госкомпаний.
Коммерсантъ17:59

В России коронавирус за сутки выявлен у 4 980 человек

Четвертый день подряд в России увеличивается суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: согласно данным оперативного штаба, в воскресенье отмечено 4 980 случаев заражения в 83 регионах.
Интерфаксвчера в 03:43
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Тульский участковый из ревности похитил и изнасиловал дознавателя

Источник издания Myslo утверждает, что причиной случившегося стала ревность: по его словам, 30-летняя девушка капитан, работающая дознавателем в отделе полиции «Зареченский», и 27-летний старший лейтенант — участковый из того же отдела — ранее жили вместе, но не так давно разорвали отношения (и, следуя логике логике, можно предположить, что инициатива расставания исходила от девушки).
Блокнот.рувчера в 12:52
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От коронавируса в Большом Исаково умер 45-летний имам

Как сообщает правительство Калининградской области в воскресенье, 30 августа 2020 года, от пневмонии, явившейся следствием коронавирусной инфекции, скончался 45-летний Халил Ибрагим Мухлисов имам-хатыб, руководитель молельного дома в Большом Исаково Гурьевского района.
Русский Западвчера в 14:06
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