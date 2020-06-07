Происшествия
КоммерсантъВ Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
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Общество
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 01:29
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Общество
Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по снятию ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05 июня в 14:30
Футбол
Вагнер Лав сообщил, что определится с новым клубом в понедельник
Российская газета 16:22
Шоу-бизнес
Айза Анохина подтвердила роман с Олегом Майами
35-летняя Айза Анохина не раз уверяла, что не испытывает никаких симпатий в сторону 29-летнего Олега Майами.
StarHit.ru вчера в 09:10
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Политика
Захарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства.
News.ru вчера в 15:38
Политика
Пушков отреагировал на заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст расценил такие действия США как посягательство на суверенитет Германии и предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
Известия 05 июня в 21:03
Общество
Изменен порядок поступления в военные вузы России
В 2020 году изменен порядок поступления в российские военные вузы. Разъяснения по этому вопросу дали в Министерстве обороны РФ.
Infokam.su 06:10
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире
Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело вчера в 21:53
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Происшествия
Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
ТАСС 14:12
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Футбол
Селюк: «Зенит» хотел обменять Аршавина в «Барселону» на Месси
Агент отметил, в тот момент Аршавин был символом России и «Зенита», и Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси.
Нева Спорт вчера в 07:35
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта.
Военное дело вчера в 03:49
Кино
Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом
Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости 00:11
Кино
Джош Транк хотел добавить в «Фантастическую четверку» больше чернокожих героев
По словам Транка, крупные киностудии часто оставляют важные роли для приглашенных звезд, так что когда он предложил подыскать чернокожую актрису на роль Сью, его предложение встретили неодобрительно.
Телепрограмма 08:07
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Политика
Коммунисты готовят «народный» референдум
До 1 июля ленинцы собираются провести свой, «народный», референдум, чтобы выяснить, как граждане относятся к предложенным коммунистами, но не одобренным поправкам: возвращению прежнего пенсионного возраста, национализации природных ресурсов, прогрессивной шкале налогов и прямым выборам губернаторов.
Наша версия 12:38
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Происшествия
Джонсон обвинил хулиганов в дискредитации протестов в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал наказать тех, кто использует акции протеста в стране в преступных целях.
РБК 17:56
Гаджеты
МТС и «МегаФон» определили самые популярные бренды смартфонов
Самыми популярными стали смартфоны южнокорейской Samsung. У МТС на этот бренды зарегистрированы 20% аппаратов, а у «МегаФона» — 25%.
Компания 12:38
Общество
Ягудин жёстко оскорбил фигуриста за помощь чернокожим транссексуалам
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин жёстко оскорбил бывшего американского фигуриста Адама Риппона, который пожертвовал 1000 долларов в фонд помощи чернокожим транссексуалам.
Metaratings 16:16
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой
Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 17:12
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
Для российских пляжей установят единые требования безопасности
Для российских пляжей планируется разработать единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
Татар-информ 06:15
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27