В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

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