Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве неизвестный расстрелял двоих мужчин на улице

В Москве на улице академика Анохина неизвестный застрелил двух человек. По данным Telegram-канала «112», это произошло во дворе многоэтажки. Сообщается, что трое неизвестных расстреляли двоих мужчин и скрылись на BMW X1.
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Два человека погибли в результате стрельбы на западе Москвы

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Московский Комсомолец12:07

На западе Москвы неизвестный стрелял в двух мужчин

РИА Новости12:28
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