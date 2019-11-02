В Москве на улице академика Анохина неизвестный застрелил двух человек. По данным Telegram-канала «112», это произошло во дворе многоэтажки. Сообщается, что трое неизвестных расстреляли двоих мужчин и скрылись на BMW X1.

В Москве неизвестный расстрелял двоих мужчин на улице

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