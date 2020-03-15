Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza. Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову.
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По данным проекта Baza
, погибший служил в воинской части № 11488 — это Федеральная служба охраны, там числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность президента.
Znak.com07:40

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СМИ: Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в центре Москвы

Вечерняя Москва08:45

В центре Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

РБК07:34

СМИ сообщили об обнаружении тела снайпера охраны ФСО

Московский Комсомолец06:15

Источник сообщил об обнаружении тела мужчины в Москве

RT на русском06:54

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в центре Москвы

РЕН ТВ06:11

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

Lenta.ru06:04

В Москве найден мёртвым снайпер ФСО из президентской охраны

Весьма06:04
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Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

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За последние сутки в России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
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Происшествия

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РИА Новости 03:10
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Российская газета 08:59
Общество

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На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.
РИА Новости 09:16
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

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В дальнейшем на генетическую детерминанту накладываются факторы риска, отметил Мясников. Важные из них - курение и вирусные инфекции.
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
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Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию

Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
Медиазона вчера в 11:51
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
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Володин раскрыл детали выступления Путина в Госдуме

Спикер Госдумы отметил, что сразу позвонил Владимиру Путину и сообщил о поправках.
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Космос

В России создадут новый космический корабль

В России будет создаваться новый космический корабль для замены пилотируемых «Союзов» и грузовых «Прогрессов», сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
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Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса

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Специалисты составили рейтинг самых популярных автомобилей сегмента SUV в России на начало текущего года.
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Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

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Как коронавирус повлияет на запуск PlayStation 5 и Xbox Series X

Аналитическая компания DFC Intelligence заявила, что выход игровых приставок Sony PlayStation 5 и Xbox Series X может быть отложена до 2021 года из-за обострения ситуации с коронавирусом.
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ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

РИА Новости 06:03
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