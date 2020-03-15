Происшествия
Lenta.ruВ Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza. Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову.
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с чего всё началось
По данным проекта Baza, погибший служил в воинской части № 11488 — это Федеральная служба охраны, там числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность президента.Znak.com07:40
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Происшествия
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Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.
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Космос
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