с чего всё началось

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает Telegram-канал издания Baza. Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову.

Происшествия На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.

Политика Киев закрыл КПП «Станица Луганская» Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» через линию соприкосновения в Донбассе с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Жителям Калининграда рекомендовали возвращаться из ЕС через Москву Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рекомендовал туристам, которые находятся в Европе, возвращаться в регион самолетом через Москву, поскольку сухопутные границы с Литвой и Польшей закрыты для проезда иностранцев из-за угрозы распространения коронавируса.

Политика РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами На официальном сайте РЖД появился специальный раздел с оперативной и подробной информацией об отмененных из-за распространения коронавируса международных поездах.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Политика Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд начал заседание о поправках в Конституцию Конституционный суд России начал экстренное заседание по проверке закона о поправках в Конституцию, подписанного сегодня днем, 14 марта, президентом Владимиром Путиным.

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Общество В Италии за сутки от коронавируса умерли 250 человек Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 250, всего с начала вспышки умерли 1266 человек.

Космос В России создадут новый космический корабль В России будет создаваться новый космический корабль для замены пилотируемых «Союзов» и грузовых «Прогрессов», сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Общество Грузия с 16 марта закрывает границу с РФ из-за коронавируса «Ввиду повсеместной угрозы коронавируса был обсужден вопрос о временной приостановке передвижения граждан между Грузией и Российской Федерацией с 16 марта этого года»,— заявили в правительстве Грузии.

Политика Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.

Здоровье У переболевших коронавирусом заподозрили бесплодие Китайские специалисты Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может вызвать мужское бесплодие и повреждение яичек.