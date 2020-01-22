Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве обследуют авиапассажира из Таиланда в связи с коронавирусом

В среду стало известно о первых госпитализациях авиапассажиров в связи с подозрением на инфицирование коронавирусом. Два человека, прилетевших из Китая в Пулково, были прямо из аэропорта отправлены в инфекционные отделения.
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Осторожно: вирус

Российская газета14:50

В Пулково продезинфицировали самолет после госпитализации студента из Китая

АБН12:49

Точный диагноз пассажиру из Шереметьево еще не установлен – Роспотребнадзор

Москва 2411:36

Лайнер, прибывший в Петербург из КНР с больным пассажиром, дезинфицировали

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Интерфакс11:38

Самолет продезинфицировали в Пулкове. У пассажира заподозрили коронавирус из Китая

Телеканал 360°12:30

Роспотребнадзор: Точный диагноз пассажира Шереметьево еще не установлен, ситуация на контроле

Агентство Москва11:17
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
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Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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На Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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РИА Новости 16:31
Политика

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Lenta.ru 11:40
Политика

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Структура потребительской корзины должна быть скорректирована с учетом увеличения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в РФ.
ТАСС 06:32
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Политика

Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Известия вчера в 11:17
Фигурное катание

Алиев и Даниелян идут в числе лидеров на ЧЕ после короткой программы

РИА Новости 12:02
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com 11:19
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК 10:20
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 17

22 января количество погибших в КНР от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17, сообщил комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Аргументы и Факты 10:47
Политика

Кресло главы Минздрава России покинет Вероника Скворцова

Кресло главы Минздрава Скворцова заняла в 2012 году.
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева обратилась к украинскому премьеру Алексею Гончаруку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе на русском языке.
Газета.Ru 11:04
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Политика

Госдума 23 января рассмотрит поправки в Конституцию

Совет Госдумы утвердил дату рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию.
Российская газета 09:10
Происшествия

Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в Instagram, что попал в ДТП, пострадал его водитель.
ТАСС 13:54
Политика

Помпео: Украина находится на границе между демократией и тиранией

Соединённые Штаты чувствуют свою ответственность за Украину, сообщил 22 января американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Bloomberg TV.
REGNUM 15:24
Общество

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
РБК 15:11
Политика

Габбард подала в суд на Клинтон из-за обвинений в связях с РФ

Трамп рассказал о сумасшествии Хиллари Клинтон По данным газеты, член Конгресса от Гавайских островов Габбард заявила в своем иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, что комментарии Клинтон в подкасте, в которых она предположила, что Россия выдвигает Габбард как «своего кандидата», основаны либо на ее собственном воображении, либо на «чрезвычайно сомнительных теориях заговора».
Национальная служба новостей 15:48
Происшествия

На Украине возбудили дело из-за драки депутата Рады с посетителем кафе

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка возбудил дело из-за драки депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы с посетителем ресторана в Киеве.
РИА Новости 14:57
Футбол

«Лестер» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

Футболисты «Лестера» нанесли крупное поражение игрокам «Вест Хэма» в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
ProstoProSport 16:41
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru 15:24
Происшествия

С владельца греческого отеля взыскали €500 тыс. за нападение аниматора

Мосгорсуд взыскал почти €500 тыс. с компании, владеющей греческим отелем, сотрудник которого в 2013 году напал на 11-летнего россиянина.
Известия вчера в 11:41
Спорт

Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады

Вести.Ru 11:07
Авто

Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля

Самый компактный кроссовер в европейской линейке Toyota, который встанет на ступень ниже C-HR, дебютирует 10 февраля.
Автоновости дня вчера в 07:23
Фигурное катание

Орсер: Если бы не ботинок, Медведева была бы на чемпионате Европы

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер поделился мнением по поводу перспектив Евгении Медведевой, если бы у фигуристки не сломался ботинок на чемпионате России в Красноярске.
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Красная весна 15:35
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В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
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