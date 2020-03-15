На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице. Потерпевшие сами пожаловались на стрелка, одна из потерпевших получила синяк.

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