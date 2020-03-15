На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице. Потерпевшие сами пожаловались на стрелка, одна из потерпевших получила синяк.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Экономика Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд Сколько потеряют перевозчики По информации источника в авиакомпании, на одном из недавних совещаний в Минтрансе была названа оценка потенциальных потерь российских перевозчиков из-за приостановки полетов — примерно 100 млрд руб. Собеседник РБК, близкий к Росавиации, сообщил об оценке убытков в 70 млрд руб. от всех введенных ограничений в 2020 году.

Футбол «Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.

Общество Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.

Здоровье Москва экстренно ликвидирует дефицит аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом Дефицит аппаратов ИВЛ и экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) наблюдается во всех регионах России, что может привести к серьезным последствиям в случае масштабной эпидемии, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, на территории страны.

Политика Конституционный суд начал экстренную проверку поправок в Конституцию Президент Владимир Путин подписал 14 марта закон об изменении Конституции, и в тот же день Конституционный суд (КС) начал экстренное заседание для проверки поправок.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Общество «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса "Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.

Общество Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".

Футбол Президент Швейцарского футбольного союза заразился коронавирусом Президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан сдал положительный анализ на коронавирус, сообщается на сайте организации.