Происшествия
Российская газетаВ Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице. Потерпевшие сами пожаловались на стрелка, одна из потерпевших получила синяк.
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Наука
Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно
Последние исследования демонстрируют пользу бессонницы при лечении депрессии.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл виртуальную гонку на Нюрбургринге
Макс Ферстаппен выиграл первую отборочную гонку виртуальных соревнований All-Star Esports Battle, проходившую на «Нюрбургринге».
Политика
Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии развития коронавируса
Ситуация с коронавирусом в мире развивается по неблагоприятному сценарию.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Экономика
Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд
Сколько потеряют перевозчики По информации источника в авиакомпании, на одном из недавних совещаний в Минтрансе была названа оценка потенциальных потерь российских перевозчиков из-за приостановки полетов — примерно 100 млрд руб. Собеседник РБК, близкий к Росавиации, сообщил об оценке убытков в 70 млрд руб. от всех введенных ограничений в 2020 году.
Футбол
«Локомотив» победил «Ростов» и вышел на второе место в ЧР
Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 3:1. На 34-й минуте Гжегож Крыховяк нанес дальний удар, после которого мяч рикошетом от голкипера "Ростова" Сергея Песьякова влетел в ворота.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Как сообщает портал NOS, ученые медицинского центра Erasmus из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера
Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.
Здоровье
Москва экстренно ликвидирует дефицит аппаратов ИВЛ для борьбы с коронавирусом
Дефицит аппаратов ИВЛ и экстакорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) наблюдается во всех регионах России, что может привести к серьезным последствиям в случае масштабной эпидемии, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, на территории страны.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Политика
Делегация США собралась в Москву на 9 Мая
Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала грудь на фотосессии со шпагой
Светлана Ходченкова случайно показала голую грудь на фотосессии со шпагой. Соответствующий пост актриса опубликовала в Instagram.
Политика
Конституционный суд начал экстренную проверку поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал 14 марта закон об изменении Конституции, и в тот же день Конституционный суд (КС) начал экстренное заседание для проверки поправок.
Общество
Королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений на фоне распространяющегося в стране коронавируса.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Общество
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
"Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".
Политика
Трамп позитивно оценил идею Путина по саммиту «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп положительно оценил идею российского лидера Владимира Путина провети саммит "ядерной пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН.
Происшествия
На КАД загорелся туристический автобус с пассажирами
Днем в воскресенье, 15 марта, на КАД в Ломоносовском районе Ленинградской области загорелся туристический автобус.
Футбол
Президент Швейцарского футбольного союза заразился коронавирусом
Президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан сдал положительный анализ на коронавирус, сообщается на сайте организации.
Шоу-бизнес
Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц
В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.