Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве обстреляли девушек-промоутеров

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице. Потерпевшие сами пожаловались на стрелка, одна из потерпевших получила синяк.
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В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров

РИА Новости14:39

Полиция разыскивает мужчину за стрельбу по двум девушкам в Москве

Москва 2414:17

Очевидец рассказал о стрельбе по девушкам-промоутерам в Москве

РЕН ТВ13:56

На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял из пневматики двух девушек

ТАСС13:31

Неизвестный устроил стрельбу из пневматического оружия на юго‑востоке Москвы

РИАМО13:23

Девушек-промоутеров расстреляли из пневматического ружья в Люблино

Телеканал 360°13:09

Полиция ищет неизвестного, выстрелившего в двух девушек в Люблино

Агентство Москва13:54
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:45, Ашберн
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

РИА Новости 20:05
Общество

Торговые сети в России начали запасаться продуктами

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РЖД из-за коронавируса отменила поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

«Российские железные дороги» на время отменили поезда на Украину и в Молдавию в связи с решением этих стран ограничить железнодорожное сообщение из-за коронавируса.
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Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров

Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
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Хоккей

«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
LiveResult.Ru вчера в 08:08
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Космос

На МКС начали выращивать человеческие ткани

МИР 24 13 марта в 03:47
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 13:00
Музыка

Поэт из Барнаула принял участие в шоу на телеканале «Россия 1»

Напомни, Евгений в 2017 году принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звёзд» на телеканале «МУЗ-ТВ».
Катунь 24 10:41
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС 19:12
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
ТАСС 21:07
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Космос

Китай остался без спутника, наблюдающего за Антарктидой

Что происходит вчера в 04:05
Общество

Дерипаска призвал ввести в России полный карантин

Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что в России, пока не поздно, нужно вводить полный карантин в связи с коронавирусом.
Ведомости вчера в 05:49
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 368 человек

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что за последние сутки от коронавируса в Италии умерли 368 человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:30
Здоровье

В Китае за сутки коронавирусом заболели всего восемь человек

В КНР за сутки выявили только восемь новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек, сообщает ТАСС.
МИР 24 13 марта в 04:01
Общество

Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
РИА Новости 17:30
Экономика

Инвестиционные проекты могут остаться в 2020 году без денег

Окончательного решения нет, все зависит от того, превысит ли ликвидная часть ФНБ после сделки по покупке Сбербанка у ЦБ и продажи валюты 7% ВВП, объясняет федеральный чиновник.
Ведомости 16:17
Армия и оружие

NI: Россия готова к химическим угрозам, в отличие от НАТО

Автор уточняет, что страны альянса подготовлены к химической угрозе гораздо меньше, чем Россия.
РЕН ТВ 21:32
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Общество

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
РИА Новости 20:49
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63

В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у четверых человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 09:17
Общество

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
РИА Новости 19:51
Политика

Китайский эксперт назвал чрезвычайное положение в США лишь началом

По мнению профессора Городского университета Гонконга Ван Цзянюя, объявлением чрезвычайного положения Дональд Трамп попытался мобилизовать нацию для борьбы с пандемией.
Парламентская газета вчера в 07:43
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Идлибе

Военнослужащие России и Турции начали совместное патрулирование в сирийском Идлибе на основании документа, подписанного военными специалистами двух стран по итогам переговоров в Анкаре.
Российская газета вчера в 18:48
Общество

В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Спорт71 вчера в 12:34
Армия и оружие

Ирак добивается международной поддержки после ударов США

Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после нанесенных по иракским правительственным объекта ударов США.
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Футбол

«Антальяспор» — «Сивасспор»: ждать ли очередные очки сивассцев?

Читайте наш вариант прогноза на матч «Антальяспор» — «Сивасспор», который состоится 16 марта.
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