Коронавирус
ИзвестияВ Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба мэрии города.
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Сергей Собянин провел с главами регионов селекторное совещание о мерах по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:51
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