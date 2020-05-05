Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба мэрии города.
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Сергей Собянин провел с главами регионов селекторное совещание о мерах по борьбе с коронавирусом

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:51

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Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

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Собянин обсудил масочный режим на селекторном совещании Госсовета

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В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах

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Собянин обсудил с регионами России введение масочного режима в общественным местах

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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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