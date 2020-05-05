Коронавирус
ИзвестияВ Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба мэрии города.
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Сергей Собянин провел с главами регионов селекторное совещание о мерах по борьбе с коронавирусом
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:51
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:19, Ашберн
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В Солнечной системе нашли инопланетные объекты
По мнению ученых, новая популяция межзвездных астероидов даст возможность больше узнать о возникновении Солнца и о роли межзвездного вещества в формировании нынешнего химического состава Солнечной системы и ее эволюции.
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