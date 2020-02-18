Экономика
Lenta.ruВ Москве обвалились продажи готовых квартир
По сравнению с показателем за декабрь 2019-го число сделок с готовыми квартирами в Москве обвалилось почти на 50 процентов.
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Футбол
Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас
Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.
Общество
ФСБ предотвратила более 50 нападений на школы с 2018 года
ФСБ РФ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Общество
России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу ЮКОСа
Активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры после вынесенного Апелляционным судом Гааги решения по делу ЮКОСа.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Культура
Автор музыки из «Чернобыля» выступит в Москве
«Живой саундтрек» к сериалу «Чернобыль» будет показан 28 апреля на одной из площадок центра современного искусства «Винзавод».
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Общество
На Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Происшествия
Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
Происшествия
За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы
Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Здоровье
Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом
Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Общество
Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России
Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
Биатлон
Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Политика
Шойгу заявил об усилении напряженности в отношениях России и НАТО
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Европе усиливается напряженность в отношениях РФ и НАТО.
Происшествия
Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии
Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
Экономика
Госдума вводит электронные чеки в системе tax free
Правительственный законопроект, направленный на введение электронного документооборота в системе tax free, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Фигурное катание
Украинский фигурист Бондарь умер в Китае
Происшествия
Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.
Гаджеты
Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
Армия и оружие
В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе
Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
Гаджеты
В Сети показали смартфон TCL с выдвижным экраном
В рамках выставки MWC 2020 китайская компания TCL планировала показать прототип нового смартфона с выдвижным экраном, однако мероприятие отменили, и анонс не состоялся.