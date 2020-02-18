Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Москве обвалились продажи готовых квартир

По сравнению с показателем за декабрь 2019-го число сделок с готовыми квартирами в Москве обвалилось почти на 50 процентов.
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Эксперт по недвижимости объяснил, почему квартиру в Москве надо покупать прямо сейчас

Вечерняя Москва05:56

Почти 8 тыс. сделок купли-продажи вторичного жилья зарегистрировано в Москве за январь

Агентство Москва01:31

В Москве обвалились продажи готовых квартир

Lenta.ru04:33

Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве в январе уменьшилось на 19%

ТАСС03:08

Число сделок в Москве с жильем на «вторичке» в январе упало на 19%

РИА Новости02:36

В Москве снизилось количество сделок на вторичном рынке жилья

Интерфакс02:02

Спрос на вторичном рынке жилья в Москве упал в январе на 19%

РБК05:58
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Футбол

Каррагер считает, что УЕФА должен исключить «Сити» из ЛЧ прямо сейчас

Думаю, что УЕФА нужно было исключить «Манчестер Сити» из турнира прямо сейчас, — сказал Каррагер.
Матч ТВ 07:16
Общество

ФСБ предотвратила более 50 нападений на школы с 2018 года

ФСБ РФ предотвратила свыше 50 вооруженных нападений на образовательные учреждения с 2018 года.
ФАН 09:14
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Общество

России грозит арест активов после решения суда Гааги по делу ЮКОСа

Активам России в ряде стран грозят обеспечительные меры после вынесенного Апелляционным судом Гааги решения по делу ЮКОСа.
НТВ 06:36
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Культура

Автор музыки из «Чернобыля» выступит в Москве

«Живой саундтрек» к сериалу «Чернобыль» будет показан 28 апреля на одной из площадок центра современного искусства «Винзавод».
Коммерсантъ 04:28
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском 05:40
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Общество

На Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.
Lenta.ru 08:52
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
РИА Новости 08:17
Общество

Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Известия вчера в 14:34
Происшествия

Ростовчане сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в реке Дон. Подтверждающие фотоснимки очевидцы разместили в социальных сетях.
REGNUM 03:01
Происшествия

За индийскую посылку жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы

Уточняется, что в отношении жительницы Волгограда было возбуждено уголовное дело, которое предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 20 лет.
Газета.Ru 08:19
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.
Газета.Ru 08:34
Здоровье

Названы сладости, которые не вредят людям с диабетом

Специалисты назвали сладкие продукты, которые можно есть людям с нарушением усвоения глюкозы.
Вечерняя Москва 03:04
Общество

Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России

Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
РБК 07:46
Экономика

Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
REGNUM 04:00
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я

RT на русском 09:53
Армия и оружие

Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Вести.Ru 05:50
Политика

Шойгу заявил об усилении напряженности в отношениях России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Европе усиливается напряженность в отношениях РФ и НАТО.
Экономика сегодня 08:19
Происшествия

Бывшего вице-премьера Чувашии осудили на 4,5 года колонии

Бывший заместитель председателя кабинета министров Чувашии Владимир Аврелькин, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, осужден на 4,5 года колонии общего режима, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Чебоксар.
РИА Новости 09:24
Экономика

Госдума вводит электронные чеки в системе tax free

Правительственный законопроект, направленный на введение электронного документооборота в системе tax free, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
REGNUM 07:32
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Фигурное катание

Украинский фигурист Бондарь умер в Китае

iReactor 03:07
Происшествия

Кассационный суд оставил в силе приговор экс-полковнику Захарченко

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который был осуждён на 12,5 года колонии за взяточничество.
RT на русском 08:29
Гаджеты

Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
ToDay News Ufa 07:05
Армия и оружие

В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе

Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
RT на русском 09:45
Гаджеты

В Сети показали смартфон TCL с выдвижным экраном

В рамках выставки MWC 2020 китайская компания TCL планировала показать прототип нового смартфона с выдвижным экраном, однако мероприятие отменили, и анонс не состоялся.
OAnews 08:45
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