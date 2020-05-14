Недвижимость
Lenta.ruВ Москве обвалились продажи квартир
В апреле 2020 года на московском рынке новостроек, включая присоединенные территории, заключено 3,65 тысячи сделок с физическими лицами. Относительно марта 2020-го падение продаж квартир составило почти 47 процентов, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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Комментарии
Политика
Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса
Коммерсантъ 06:47
Энергетика
Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу
Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии.
Российская газета 06:57
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Политика
Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации
Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет
В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В Ульяновской области проверят данные о вечеринке местных чиновников
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить сообщения СМИ о вечеринке, которую устроили сотрудники мэрии Димитровграда в период самоизоляции "Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, а также дать оценку действиям чиновников", — сообщили в пресс-службе главы региона "РИА Новости" 13 мая.
Известия вчера в 12:31
Общество
Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм
Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Вечерняя Москва 02:34
Общество
Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок
Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
Общество
В ПФР объяснили порядок получения 10 тыс. рублей для семей с детьми
Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Профиль 05:33
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Здоровье
Требование оценивать вину медиков в процентах отменили
Ранее члены специальной комиссии должны были отчитываться, что стало причиной заражения или смерти медика.
МР7.ру 07:33
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Автоспорт
«Феррари» подписала контракт с Сайнсом
Sport.ru 06:28
Общество
Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году
Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
Армия и оружие
В США считают Россию и Китай противниками первого уровня
К соперникам «второго уровня» аналитики относят Иран и Северную Корею, которые также могут угрожать Америке.
Городовой 06:44
Происшествия
В Калининградской области скончался тринадцатый пациент с COVID-19
В Калининградской области умер тринадцатый пациент, у которого был подтвержден COVID-19.
Российская газета 07:14