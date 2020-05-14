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Политика Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве. 1,1K

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