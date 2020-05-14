Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ Москве обвалились продажи квартир

В апреле 2020 года на московском рынке новостроек, включая присоединенные территории, заключено 3,65 тысячи сделок с физическими лицами. Относительно марта 2020-го падение продаж квартир составило почти 47 процентов, следует из материалов ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
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ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза

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Весенний кризис покупателей московских квартир

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В Москве обвалились продажи квартир

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Спрос на столичные новостройки вернулся к уровню 2016 года

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В текущем кризисе больше всех выиграют застройщики Новой Москвы

РБКвчера в 09:30
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
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Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

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Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

РБК 07:36
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Общество

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

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Энергетика

Саудовская Аравия в июне сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская Аравия намеревается в июне наполовину сократить экспорт своей нефти в Европу и США, а также снизить на треть поставки в некоторые страны Азии.
Российская газета 06:57
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
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Политика

Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса.
REGNUM 06:48
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Кино

Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» с Кейт Уинслет

В официальном Twitter-аккаунте франшизы "Аватар" Джеймса Кэмерона опубликовано новое фото.
Российская газета 04:44
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Общество

В Ульяновской области проверят данные о вечеринке местных чиновников

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил проверить сообщения СМИ о вечеринке, которую устроили сотрудники мэрии Димитровграда в период самоизоляции "Глава региона Сергей Морозов на оперативном штабе дал поручение собрать комиссию и проверить данный факт, а также дать оценку действиям чиновников", — сообщили в пресс-службе главы региона "РИА Новости" 13 мая.
Известия вчера в 12:31
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Общество

Работу столичного завода приостановили за несоблюдение санитарных норм

Столичное отделение Роспотребнадзора приостановило деятельность АО «Московский завод тепловой автоматики» за несоблюдение норм по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Общество

Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок

Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
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Общество

В ПФР объяснили порядок получения 10 тыс. рублей для семей с детьми

Пенсионный фонд России (ПФР) разъяснил условия получения выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Профиль 05:33
Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
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В Чечне совершили жертвоприношение в честь отца Кадырова

URA.Ru 06:40
Здоровье

Требование оценивать вину медиков в процентах отменили

Ранее члены специальной комиссии должны были отчитываться, что стало причиной заражения или смерти медика.
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Экономика

Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
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Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
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Автоспорт

«Феррари» подписала контракт с Сайнсом

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Армия и оружие

В США считают Россию и Китай противниками первого уровня

К соперникам «второго уровня» аналитики относят Иран и Северную Корею, которые также могут угрожать Америке.
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В Калининградской области скончался тринадцатый пациент с COVID-19

В Калининградской области умер тринадцатый пациент, у которого был подтвержден COVID-19.
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