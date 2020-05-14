Коронавирус
ИзвестияВ Москве сократились продажи квартир в новостройках
Объем предложений на первичном рынке в апреле снизился на 5%, достигнув 44 тысяч квартир и апартаментов. В конце апреля сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Москве в период самоизоляции сократился на 25%.
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Киберспорт
Kyle: «С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль»
Вопреки общественному мнению, большинство турниров по Доте не приносит прибыли. С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль.
Cyber.sports.ru вчера в 15:25
Общество
Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок
Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
Общество
Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Политика
Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом
Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В России сократилось число преступлений среди мигрантов
По информации пресс-службы МВД РФ, в стране сократилось число преступлений среди мигрантов на 1,2 %.
ФедералПресс 03:13
Общество
Оформляем 10 тысяч на детей: не все 16-летние получат выплату
В числе прочих анонсировано право семей с детьми на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.
Омск здесь вчера в 05:36
Технологии
Sony представила сенсор со встроенным искусственным интеллектом
Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.
Вести.Ru 06:07
Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество
Родные Заворотнюк передали ее опухоль ученым
Газета.Ru 08:05
Шоу-бизнес
Автор песен «Миража» подал в суд на Наталью Гулькину
Правоохранители рассмотрят заявление автора хитов группы «Мираж» в отношении Натальи Гулькиной, пишет Федеральное агентство новостей.
Слово и Дело 06:32
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса
По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов
Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
Здоровье
Переболевший человек может оставаться носителем коронавируса
Коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов.
МордовМедиа 07:45
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Экономика
Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI
Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
Известия вчера в 17:06
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Шоу-бизнес
Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой не завели детей.
RT на русском 06:52
Автоспорт
Карлос Сайнс собирается заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari
Итальянская команда Ferrari в ближайшее время собирается объявить о подписании соглашения с испанским пилотом McLaren Карлосом Сайнсом.
Somanyhorses вчера в 07:52
Общество
Минобрнауки готовит сценарий приёмной кампании на случай ЕГЭ в августе
Минобрнауки России готовится к сценарию приёмной кампании на случай переноса Единого госэкзамена на август.
RT на русском 08:12