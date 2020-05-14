Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве сократились продажи квартир в новостройках

Объем предложений на первичном рынке в апреле снизился на 5%, достигнув 44 тысяч квартир и апартаментов. В конце апреля сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Москве в период самоизоляции сократился на 25%.
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В Москве сократились продажи квартир в новостройках

Известия08:11

Эксперты: продажи новостроек в Москве в апреле сократились вдвое

ТАСС07:55

В текущем кризисе больше всех выиграют застройщики Новой Москвы

РБКвчера в 09:30

Весенний кризис покупателей московских квартир

Русская Планета07:38

В Москве обвалились продажи квартир

Lenta.ru06:51

ЦИАН: продажи новостроек в Москве упали в апреле в два раза

РИА Новости06:45

Спрос на столичные новостройки вернулся к уровню 2016 года

Элитное.РУ07:39
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Kyle: «С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль»

Вопреки общественному мнению, большинство турниров по Доте не приносит прибыли. С начала сезона DPC-2018 ни один мейджор не получил прибыль.
Cyber.sports.ru вчера в 15:25
Общество

Сотрудникам метрополитена Петербурга разрешили не пускать на станции пассажиров без масок

Сотрудники службы контроля метрополитена Санкт-Петербурга имеют право не пускать на станции пассажиров без средств индивидуальной защиты и отказать в продаже проездного билета, сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
ТАСС 06:53
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Общество

Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует жаркое лето в России.
RT на русском 07:41
Политика

Путин отметил изменение ситуации с коронавирусом

Ситуация меняется, заявил Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:37
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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Происшествия

Пожар в квартире дома на Фрунзенской набережной в Москве потушен

ТАСС 08:04
Общество

В России сократилось число преступлений среди мигрантов

По информации пресс-службы МВД РФ, в стране сократилось число преступлений среди мигрантов на 1,2 %.
ФедералПресс 03:13
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Общество

Оформляем 10 тысяч на детей: не все 16-летние получат выплату

В числе прочих анонсировано право семей с детьми на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей.
Омск здесь вчера в 05:36
Технологии

Sony представила сенсор со встроенным искусственным интеллектом

Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.
Вести.Ru 06:07
Религия

Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий

На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
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Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Общество

Родные Заворотнюк передали ее опухоль ученым

Газета.Ru 08:05
Гаджеты

В Nvidia Ampere A100 насчитывается 54 миллиарда транзисторов

iXBT.com 04:41
Шоу-бизнес

Автор песен «Миража» подал в суд на Наталью Гулькину

Правоохранители рассмотрят заявление автора хитов группы «Мираж» в отношении Натальи Гулькиной, пишет Федеральное агентство новостей.
Слово и Дело 06:32
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
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Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
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Общество

Россияне посадили деревья и превратились в экстремистов

Россияне из Екатеринбурга высадили 47 саженцев в парке рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС).
Lenta.ru 07:40
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Здоровье

Переболевший человек может оставаться носителем коронавируса

Коронавирус может оставаться в организме как минимум еще 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов.
МордовМедиа 07:45
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
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Экономика

Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI

Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений.
Известия вчера в 17:06
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Шоу-бизнес

«Будь что будет»: Сенчукова и Рыбин вынуждены продать теплоход

Kleo.ru 03:49
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой не завели детей.
RT на русском 06:52
Автоспорт

Карлос Сайнс собирается заменить Себастьяна Феттеля в Ferrari

Итальянская команда Ferrari в ближайшее время собирается объявить о подписании соглашения с испанским пилотом McLaren Карлосом Сайнсом.
Somanyhorses вчера в 07:52
Общество

Минобрнауки готовит сценарий приёмной кампании на случай ЕГЭ в августе

Минобрнауки России готовится к сценарию приёмной кампании на случай переноса Единого госэкзамена на август.
RT на русском 08:12
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