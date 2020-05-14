Объем предложений на первичном рынке в апреле снизился на 5%, достигнув 44 тыс. квартир и апартаментов. В конце апреля сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Москве в период самоизоляции сократился на 25%.

В Москве сократились продажи квартир в новостройках

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