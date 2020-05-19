Общество
Московский КомсомолецВ Москве обвалился рынок вторичного жилья
В апреле 2020 года в Москве по данным столичного управления Росреестра было зафиксировано 5 тысяч сделок с жильем на основании договоров купли-продажи, сообщает «Лента.ру», у которой имеются официальные данные. Этот показатель втрое ниже по сравнению и с мартом 2020 года, и с апрелем 2019 года.
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Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
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RT на русском 05:22
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Общество
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РИА Новости вчера в 07:33
Автоспорт
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Общество
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Армия и оружие
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Lenta.ru вчера в 05:20
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One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020 Так работает фотохромный фильтр OnePlus 8 Pro / Twitter — @BenGeskin Позже пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора.
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Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
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По состоянию на 19 мая в Тульской области подтверждены новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией.
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Финансы
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«Рубль резко падает в кризисы, но потом настойчиво и долго растет», — констатировал Купцикевич.
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