Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРоссия объяснила ограничение въезда из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию было решено ввести, поскольку Минск не соблюдает рекомендованные ВОЗ меры по закрытию границ с третьими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство РФ.
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Закрытие границы России с Белоруссией объяснили

Lenta.ru13:22

Россия объяснила ограничение въезда из Белоруссии

BFM.ru13:19

В Москве объяснили ограничения на въезд в РФ из Белоруссии

Интерфакс12:49

Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендаций ВОЗ по коронавирусу

РБК13:00

Названа причина закрытия границы РФ с Белоруссией

Профиль13:11

Москва обвинила Минск в невыполнении рекомендации ВОЗ о закрытии границ

Говорит Москва12:36

Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

RT на русском12:33
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Общество

«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Деловое.ТВ 09:22
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
RT на русском 13:56
Политика

ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию

Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 12:06
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Финансы

Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов

Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
Деловое.ТВ 04:59
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Футбол

Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России

Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 10:33
Футбол

УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.
Газета.Ru 13:46
Здоровье

ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19

Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
RT на русском 12:48
Происшествия

Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член

Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
RT на русском вчера в 02:30
Общество

Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения

ТАСС 14:06
Происшествия

Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Известия 07:42
Происшествия

Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе

Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами.
РИА Новости 12:10
Армия и оружие

Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой

Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
Ferra вчера в 08:42
Политика

В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
REGNUM 04:24
Общество

В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
Экономика

Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей

Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Коммерсантъ 11:18
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Космос

В апреле к Земле приблизится астероид-гора

Афанасий-бизнес 14 марта в 07:11
Общество

Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
РИА Новости 13:32
Политика

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
РБК 07:24
Политика

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина

Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Медиазона 09:38
Политика

Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием

В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
РИА Новости 13:10
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Экономика

ФРС США рекордно снизила ключевую ставку

В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
МИР 24 вчера в 17:42
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Экс-солистка «Ленинграда» выбыла из украинского «Голоса» из-за Крыма

Бывшая солистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова покинула украинское шоу "Голос страны" из-за попадания в базу скандального сайта "Миротворец".
РИА Новости 12:13
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов

Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Интерфакс 13:21
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