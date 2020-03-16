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Политика ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.

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