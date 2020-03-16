Коронавирус
BFM.ruРоссия объяснила ограничение въезда из Белоруссии
Ограничение въезда из Белоруссии в Россию было решено ввести, поскольку Минск не соблюдает рекомендованные ВОЗ меры по закрытию границ с третьими странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство РФ.
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Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Политика
ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию
Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Финансы
Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов
Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Футбол
Федун предложил досрочно завершить розыгрыш чемпионата России
Президент московского "Спартака" Леонид Федун высказался о ситуации с коронавирусом.
Футбол
УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет права определять чемпионов лиг, если турниры не будут доиграны из-за коронавируса, сообщает A Bola.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19
Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
Происшествия
Мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
Житель Москвы требует наказать врачей после ампутации полового члена.
Общество
Торговые сети отметили незначительное повышение спроса на продукцию длительного хранения
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Происшествия
Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе
Радикалы принесли с собой шины и баннеры с антироссийскими лозунгами.
Армия и оружие
Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой
Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
Политика
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Космос
В апреле к Земле приблизится астероид-гора
Общество
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
Политика
Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса
15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
Политика
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
В интервью на ютьюб-канале "Vласть vs Vлащенко" Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания — например, овощи, мясо и сыры.
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
ФРС США рекордно снизила ключевую ставку
В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Экс-солистка «Ленинграда» выбыла из украинского «Голоса» из-за Крыма
Бывшая солистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова покинула украинское шоу "Голос страны" из-за попадания в базу скандального сайта "Миротворец".
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов
Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.