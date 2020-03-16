Коронавирус
Деловое.ТВРоссия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии
Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран. В России предложили обратить внимание на соотношение выявленных случаев заболевания и численности населения там и в РФ.
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Политика
Суд в США попросили прекратить дело против «Конкорда»
Американские прокуроры попросили суд прекратить дело против российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Здоровье
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Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты». Вместо нее появится новая героиня.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на 30 человек
Оперативный штаб уточняет, что большинство новых случаев зафиксировано в Москве, остальные заболевшие за последние сутки в Петербурге, Самарской области, Подмосковье, Кировской области, пермском крае и республике Коми.
Футбол
«Реал» готов расстаться с Бэйлом
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл летом может сменить команду.
Экономика
Кудрин прокомментировал обнуление ставки ФРС США
В США приняли решение снизить ставки по федеральным фондам до 0-0,25% с целью минимизации рисков из-за коронавируса.
Общество
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 5%
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
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Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения Напомним, что Ольга Бузова закрутила роман с Давидом Манукяном спустя 2,5 года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать автомобиль с пробегом
Экономика
Титов попросил Силуанова снизить НДС для цветоводов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил министра финансов Антона Силуанова снизить НДС для цветоводов страны до 10% с 20%, чтобы поддержать их конкурентоспособность.
Наука
Открыт еще один путь проникновения коронавируса в организм
Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, который стал причиной пандемии COVID-19, может проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другим путем – посредством белкового выроста молекулы CD147.
Футбол
«Барселона» хочет подписать Мартинеса и Анхелиньо
По информации Sport.es, каталонский клуб предпримет попытку приобрести форварда Интера Лаутаро Мартинеса, а также левого защитника Лейпцига Анхелиньо, арендованного этой зимой у Манчестер Сити.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Здоровье
В Хакасии коронавируса нет, но превентивные меры не помешают
Как пояснила корреспонденту 19rus.info министр труда и социальной защиты Хакасии Ирина Ахметова, это сугубо превентивная мера.
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Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Армия и оружие
Из-за коронавируса киевская армия отменила ротацию войск на Донбассе
Командование ВСУ на Донбассе решило не проводить ротацию войск.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Финансы
Попытка США отсрочить новый кризис провалилась
Последний раз американцы предпринимали подобные шаги в 2008 году, чтобы вывести США из кризиса после банкротства Lehman Brothers.
Авто
Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в России
Экономика
Паниковать из-за курса доллара не надо. Рубль успокоится
Обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется.