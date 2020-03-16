Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВРоссия объяснила причину ограничения въезда из Белоруссии

Правительство считает, что Минск не предпринимает необходимые меры для профлактики COVID-19 В частности, Белоруссия игнорирует рекомендацию ВОЗ по закрытию границ с рядом стран. В России предложили обратить внимание на соотношение выявленных случаев заболевания и численности населения там и в РФ.
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