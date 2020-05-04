Общество
РБКВ Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем
В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.
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МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре с порывами до 17 м/с до утра 5 марта
Агентство Москва11:29
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
Общество
Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:53
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru 14:56
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Наука
Найдено применение кварк-глюонной плазме
Результаты моделирования помогут найти плазму в естественных условиях.
Anonsens 02 мая в 12:50
Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
Военное дело 06:08
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» надбавки
Студенты медицинских вузов, проходящие шестичасовую практику в коронавирусных стационарах Москвы, получат надбавку.
Российская газета 04:59
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Часть строек в Москве возобновится 6 мая
Часть строек в Москве возобновится 6 мая.
Ведомости 07:57
Общество
Эрдоган сообщил об ослаблении ограничительных мер в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Аргументы и Факты 14:00
Политика
Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападений на северо-востоке Сирии со стороны ее правительственной армии и террористических организаций, предпримет при их продолжении военные меры.
РИА Новости 14:38
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Общество
В Дагестане закрыли въезд в город Хасавюрт
«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20:00 03 мая выезд на территорию города Хасавюрт и въезд будут полностью закрыты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
REGNUM 03:35
Происшествия
Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС
В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
Экономика
Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
RT на русском 07:06
Шоу-бизнес
Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
Lenta.ru 11:29
Авто
Приобретение авто после отмены самоизоляции станет невыгодной
CarsWeek.ru 03:34
Политика
Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу
Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
News.ru 14:27
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Медсестра из НИИ Джанелидзе попросила помощи у президента
Медсестра попросила выдать средства защиты.
Piter.tv 14:47
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
Газета.Ru 13:24
Здоровье
В Оренбуржье выявили 59 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в регионе число заражений COVID-19 увеличилось на 59 случаев.
Orenburg.media 05:41