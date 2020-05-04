Общество

РБКРБКВ Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.
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Жители Подмосковья получили СМС‑предупреждения от МЧС о грозе и сильном ветре

РИАМО12:49

В МЧС предупредили о грозе и усилении ветра до 17 м/с в Москве

ТАСС12:20

Спасатели предупредили о грозе и порывистом ветре в Москве

Москва 2412:00

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

РБК12:27

Экстренное предупреждение из-за грозы объявлено в Москве

Вечерняя Москва11:37

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

РЕН ТВ11:33

МЧС предупредило москвичей о грозе и ветре с порывами до 17 м/с до утра 5 марта

Агентство Москва11:29
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:23, Ашберн
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Общество

Магазины в Саратове призвали не обслуживать покупателей без масок

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин призвал владельцев магазинов не обслуживать покупателей без масок.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
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Общество

Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России

Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Наука

Найдено применение кварк-глюонной плазме

Результаты моделирования помогут найти плазму в естественных условиях.
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Армия и оружие

Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили

Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
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Общество

Курганские власти раздадут пострадавшим от пандемии картошку и телят

ТАСС 13:48
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Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Общество

В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» надбавки

Студенты медицинских вузов, проходящие шестичасовую практику в коронавирусных стационарах Москвы, получат надбавку.
Российская газета 04:59
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
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Общество

Часть строек в Москве возобновится 6 мая

Часть строек в Москве возобновится 6 мая.
Ведомости 07:57
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Общество

Эрдоган сообщил об ослаблении ограничительных мер в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Аргументы и Факты 14:00
Политика

Эрдоган пригрозил сирийской армии военными мерами

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена терпеть нападений на северо-востоке Сирии со стороны ее правительственной армии и террористических организаций, предпримет при их продолжении военные меры.
РИА Новости 14:38
Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 14:59
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Общество

Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»

Коммерсантъ 05:58
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Общество

В Дагестане закрыли въезд в город Хасавюрт

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции с 20:00 03 мая выезд на территорию города Хасавюрт и въезд будут полностью закрыты», — говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
REGNUM 03:35
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Происшествия

Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС

В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
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Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Экономика

Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса.
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Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра.
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Приобретение авто после отмены самоизоляции станет невыгодной

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Офис Зеленского предложил увеличить число переговорщиков по Донбассу

Во время онлайн-выступления отвечающий в команде президента Владимира Зеленского за переговоры по Донбассу руководитель администрации отметил, что Украина уже над этим импульсом работает и Киев выступил с рядом предложений.
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Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Умер композитор группы «Ласковый май» Владимир Бойко

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Медсестра из НИИ Джанелидзе попросила помощи у президента

Медсестра попросила выдать средства защиты.
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Общество

Тульская область ввела «масочный режим»

Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
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В Оренбуржье выявили 59 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в регионе число заражений COVID-19 увеличилось на 59 случаев.
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