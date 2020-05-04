В столице ожидается гроза с дождем и усиление ветра до 12 – 17 м / с. Такая погода продержится в Москве до вторника, 5 мая, сообщает ГУ МЧС по городу.

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за грозы с дождем

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