Общество

RT на русскомRT на русскомВ Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за заморозков в ночь на пятницу, 20 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра. «Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.
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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Эхо Москвы10:22

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на воскресенье из-за заморозков

Агентство Москва01:21

В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

RT на русском03:22

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

Вечерняя Москва01:44

В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

РИА Новости00:54

Заморозки прогнозируют в Москве в ночь на воскресенье

Москва 2401:39

В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Моя Москва.онлайн03:13
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Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

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Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году

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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму

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РИА Новости вчера в 08:22
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В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
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В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика

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Раскрыты цены на новые спецверсии моделей Lada

На днях «АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию #Сlub для моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus, но цены и комплектации так и не раскрыл.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
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«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»

«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России

Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
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Происшествия

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
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Экономика

В Татарстане запустили завод присадок «Транснефть-Синтез»

РИА Новости 09:35
Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

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В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

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14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала

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В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

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Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
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Павла Устинова освободили из СИЗО

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Дмитрий Тарасов раскрыл причину своей измены в браке с Ольгой Бузовой

Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой распался в 2016 году после того, как звезда "Дома-2" узнала об изменах любимого мужа.
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Например, свекла оказывает положительное действие на работу органов сердечно-сосудистой системы.
Соловей.Инфо 05:17
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ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
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